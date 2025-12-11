La Juve fatica ma stende il Pafos 2-0, decidono McKennie e David

JUVENTUS- PAFOS 2-0

Può una squadra di calcio indossare in una stessa partita due vestiti diversi? Certamente sì. L’ultima prova cartesiana l’ha data la Juventus di Luciano Spalletti che si è imposta per 2-0 contro il Pafos al termine di un cambio d’abito tra prima e seconda frazione. Quello della prima parte di gara era più sgualcito con la squadra costantemente in balia della determinata formazione cipriota, quello della fase discendente della contesa, invece, decisamente più sgargiante. Ed è un abito che ha permesso ai bianconeri di fare la sfilata sino alla meritata vittoria finale che li porta al diciassettesimo posto con nove punti e ancora con la qualificazione a portata di mano. Il Pafos fa subito capire di non essere venuto a Torino in gita turistica e al 7′ fa un po’ di accademia con un tentativo di tacco di Anderson Silva che termina a lato. Al 7′, per poco, Kelly non rende Cambiaso protagonista in negativo della serata colpendolo e facendogli rischiare l’autogol. La Juventus decide di cominciare a prendere qualche contromisura: al minuto 9 il turco Yildiz ci prova con una conclusione a giro che impegna Michael in tuffo. Due minuti dopo lo stesso Yildiz entra di nuovo in catena di produzione ma nel reparto rifinitura e serve Koopmeiners, quest’ultimo, però, non ne sa approfittare spedendo a lato di testa. Il Pafos, però, non concede alcunchè e si getta con determinazione all’offensiva. Al 25′ Correia calcia alto di poco ma per lui era già stato fischiato un fuorigioco. Al 31′ Anderson Silva fa vibrare la porta di Di Gregorio colpendo un palo. Due minuti dopo il Pafos fa ancora correre un brivido lungo la schiena del portiere ex Monza con un tiro al volo di Dragomir fuori misura. Ha il suo daffare quattro minuti dopo anche Locatelli che si vede costretto a ripararsi in corner sull’incornata di Sunjic. La Juventus si rivede al 42′ con David che non riesce a mandare a Kelly il bigliettino di ringraziamento per il passaggio ricevuto spedendo la sfera a lato da buona posizione.

Non è dato sapere quale repertorio verbale abbia usato Luciano Spalletti per catechizzare i suoi nello spogliatoio, fatto sta che, nella ripresa, entra in campo una Juventus completamente vestita di nuovo. Nel primo quarto d’ora i bianconeri mettono a referto ben cinque operazioni di cecchinaggio: al 2′ Locatelli manda alto dal limite, due minuti dopo Koopmeiners impegna Michael con un rasoterra. Al 6′ è Conceicao a iscriversi nell’elenco dei potenziali tiratori scelti ma Goldar manda il suo tiro in corner. Al minuto 12 Kelly, di testa, spedisce a lato e due giri d’orologo appresso Conceicao dà lavoro a Michael. Il Pafos prova a spezzare la trama con la variazione sul tema di un tiro di Anderson Silva che termina a trovare le stelle al minuto 16. Ma la Juventus è ormai incontenibile e al 22′ raccoglie i frutti della sua superiorità andando a rete con Mc Kennie che riceve la sfera da Cambiaso, si sistema la sfera per essere sicuro di trattarla come si deve e segna l’1-0. La via maestra è tracciata e la Juventus la percorre a ritmo di galoppo. E, al minuto 27, rifila al Pafos un’altra incollatura di distacco con David su assist di Yildiz. Nel finale il Pafos prova almeno a rendere meno amaro il passivo ma né Correia, né Quina né Jajà riescono a profanare la porta di Di Gregorio.