Serie A

La Juventus pareggia in trasferta contro la Fiorentina. Mandragora risponde a Kostic

Nov 22, 20251 Lettura
Niccolo Fortini of AC Fiorentina under pressure from Filip Kostic of FC Juventus during the match of 12th day of the Serie A Championship between A.C.Fiorentina and FC Juventus at the Artemio Franchi Stadium on Nov 22, 2025 in Florence, Italy. during ACF Fiorentina vs Juventus FC, Italian soccer Serie A match in Florence, Italy, November 22 2025

La Juventus è ospite della Fiorentina, in uno dei classici del campionato italiano. Diversi gli incroci, tra tutti il valzer delle punte Vlahovic-Kean. Comincia forte la Vecchia Signora che conquista un calcio di rigore al 14’, il centravanti serbo viene atterrato da Pablo Marì con Doveri che concede il penalty senza esitazioni; tuttavia il direttore di gara viene richiamato dal var e la decisione viene annullata. Il clima si accende immediatamente ed il match viene sospeso per alcuni minuti in seguito agli insulti razziali ai danni del numero 9 bianconero. Al 25’ Moise Kean colpisce la traversa lasciando di sasso Di Gregorio. Cinque minuti più tardi è Mandragora a mettere in apprensione la retroguardia juventina sfiorando il vantaggio. Al 35’ Vlahovic per poco non punisce la sua ex squadra ma la difesa dei toscani è brava ad evitare il gol. L’intervallo è dietro l’angolo e mentre tutto sembra far presagire il pareggio a reti bianche è Kostic a segnare con una conclusione da fuori area al 51’ lasciando De Gea impotente. La ripresa comincia con la Fiorentina sugli scudi ed è Mandragora, su assist di Kean, a pareggiare i conti. Al 52’ l’attaccante italiano sfiora il raddoppio, mentre cinque giri di lancetta più avanti è Yildiz a tentare di portare in vantaggio i suoi. A dieci minuti dal termine è McKennie a dare le ultime speranze ai suoi senza riuscirci. Un punto per uno in questo anticipo di giornata.

Fiorentina 1 – 1 Juventus
(Kostic; Mandragora)

Bruno Bertucci

Amante di tre sport in particolare: calcio, pallone e football. Difensore ad oltranza del bel gioco e dei tifosi, quelli caldi. La scrittura unita alla passione non può che far nascere gemme preziose. Appassionato, inoltre, di Formula 1.

