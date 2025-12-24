La Juventus pensa già al futuro: tutti i nomi nel mirino per giugno

La Juventus è ottimista per il percorso in crescita in queste ultime partite, rovinate soltanto dalla sconfitta al ‘Maradona’ contro il Napoli di Antonio Conte, neo vincitore della Supercoppa Italiana.

Al momento per la ‘Vecchia Signora’ sembra filare tutto liscio, ma alcune lacune di certo non possono essersi definitivamente eliminate: si parla da diversi giorni del rendimento dell’attaccante David, che sicuramente non sta rendendo date le alte aspettative già a partire dalla scorsa estate, ma il tecnico toscano cerca di non dare troppo peso a questo suo momento non sicuramente positivo e potrebbe comunque restare nonostante i tanti rumors che vedrebbero il canadese lontano da Torino.

Attacco, difesa e centrocampo: le situazioni in casa Juve

Oltre a lui c’è da considerare un buon miglioramento invece da parte del belga Openda, che dopo la trasferta di Bologna si conferma nuovamente protagonista nell’ultimo match contro la Roma, riuscendo a regalare gioia ai tifosi con il suo primo gol in campionato (secondo in totale dopo la rete contro il Bodo Glimt) contro la Roma all’Allianz Stadium. Sicuramente rete non difficilissima da realizzare, ma bisogna trovarsi sempre al posto e al momento giusto, e finalmente sembra aver trovato l’intesa con la squadra ora che Dusan Vlahović è fuori dai giochi e ne avrà per un po’ di tempo.

In difesa è sempre importante il ritorno in campo di Bremer con il gol subito solo dopo la sua uscita a causa della sostituzione nella ripresa, ma questa Juventus non possono sicuramente fare a meno di un giocatore di questo calibro. Attenzione però all’assenza di Rugani, che darà forfait per circa 6 settimane, e Gatti ancora da recuperare al 100%.

A centrocampo, invece, ottima la coppia Thuram-Locatelli con Koopmeiners fresco dopo aver saltato l’ultima partita per squalifica. La squadra nel complesso sembra aver trovato la quadra e da ora in poi per i bianconeri conterà soltanto portare a casa i 3 punti per avvicinarsi il più possibile alle prime 4 posizioni. La prossima sfida sarà una trasferta insidiosa contro il Pisa dell’ex Juan Cuadrado, con i nerazzurri che arrivano da un 2-2 pazzesco contro il Cagliari di Pisacane, agganciando i rossoblù soltanto all’89’. Nel frattempo la dirigenza torinese studia i prossimi colpi e già si pensa alla prossima sessione estiva, rinforzando ancor di più la rosa per poter competere su ogni fronte.

Ismaël Koné: la Juve aspetta, De Zerbi osserva…

In particolare, nelle ultime ore sono emerse voci che vedrebbero un centrocampista essere accostato proprio dalla ‘Vecchia Signora’. Stiamo parlando di Ismaël Koné, canadese con cittadinanza ivoriana, classe 2002, attualmente milita nel Sassuolo, acquistato in prestito dall’Olympique Marsiglia. Ha già timbrato il cartellino in questa stagione, contro l’Udinese, la Fiorentina a Reggio Emilia e il Milan di Massimiliano Allegri a ‘San Siro’. In totale registra 3 reti in 14 presenze. Un calciatore di queste caratteristiche rispecchia a pieno quelle di Thuram, e dunque Koné sarebbe il profilo ideale per avere più scelte dati i tanti impegni durante la stagione.

Per ora il suo valore di mercato si aggira attorno ai 25 milioni di euro, ma se dovesse crescere ancora di più è chiaro che il club francese potrebbe far aumentare il suo valore di mercato e forse anche altre dirette concorrenti. Per questo è utile muoversi già in anticipo in queste situazioni, prima di lasciarsi sfuggire una pedina utile e dover poi concentrarsi su altri tipi di obiettivi.