Serie A

La Juventus vince il derby d’Italia contro l’Inter. Decide Adzic

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JUNE 22: Kenan Yildiz #10 of Juventus FC celebrates scoring his team's second goal with Randal Kolo Muani #20, Khephren Thuram #19 and Lloyd Kelly #6 of Juventus FC during the FIFA Club World Cup 2025 group G match between Juventus FC and Wydad AC at Lincoln Financial Field on June 22, 2025 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Emilee Chinn - FIFA/FIFA via Getty Images)

Derby d’Italia all’Allianz Stadium con una Juventus a punteggio pieno, dopo le prime due uscite stagionali, che ospita l’Inter di mister Cristian Chivu bloccata in casa dall’Udinese. I punti sono fondamentali per ambo le compagini che hanno la velleità di lottare per il titolo finale, nonostante i piedi per terra degli allenatori. La sosta per le nazionali non ha fatto altro che alimentare le aspettative su un match che vive di emozioni forti. Il globo calcistico ha acceso i riflettori in quel di Torino per gustarsi una partita che vale molto più dei semplici tre punti. Parte subito forte l’Inter e dopo 4 minuti ha la sua prima vera occasione con Barella che per poco non punisce Di Gregorio dalla distanza. Al 14’, però, è Kelly che porta in vantaggio la Vecchia Signora anticipando Akanji di testa. I ritmi si alzano e la gara diventa molto più interessante ed al 30’ Calhanoglu pareggia i conti con una rasoiata dal limite dell’area di rigore. I nerazzurri cominciano a conquistare parti importanti del terreno di gioco ma è la Juventus a passare nuovamente davanti con uno splendido gol di Yildiz; il numero 10 manda sul 2 a 1 i suoi all’intervallo. La ripresa vede la squadra ospite leggermente più viva ed il tutto si trasforma nel gol del pareggio al 65’ con la doppietta personale di Calhanoglu. Diverse le sostituzioni per i due tecnici che tentano di sorprendere l’avversario, al 76’ ci riesce l’Inter con il gol del vantaggio di Thuram. Gara ribaltata per gli ospiti ma la gioia dura pochi minuti perchè al 83’ è Thuram della Juventus a pareggiare le ostilità portando il parziale sul 3 a 3. Gara rocambolesca che non sembra vedere una fine. Al 91’ il giovane Adzic tira fuori dal cilindro una magia con una rete meravigliosa. La Juventus conquista il derby d’Italia.

Juventus 4 – 3 Inter
(Kelly, Calhanoglu, Yildiz, Calhanoglu, Thuram, Thuram, Adzic)

