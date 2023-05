La Lazio adesso sogna in grande, la Champions è più vicina

La Lazio guarda già al futuro perché sogna un posto in Champions League e perché sogna di aprire un ciclo duraturo con alla guida Maurizio Sarri; la vittoria nel turno infrasettimanale contro il Sassuolo ha dimostrato che i biancocelesti possono e vogliono conquistare un posto nell’Europa dei grandi e grazie al secondo anno dell’allenatore toscano, il “famoso”secondo anno nel quale il tecnico riesce a far rendere al meglio le proprie squadre, possono pensare a un progetto a lungo termine.

La Lazio adesso sogna in grande con Maurizio Sarri e Maurizio Sarri vuole creare qualcosa di grande con la Lazio, negli ultimi anni non sono mancate le squadre per aprire un ciclo, Napoli, Juventus, Chelsea ma la società di Claudio Lotito sembra finalmente essere la piazza giusta, la piazza ideale per creare qualcosa di molto ambizioso, qualcosa di molto importante, vedremo se di questo progetto farà parte il direttore sportivo Igli Tare, anche se dalle ultime indiscrezioni sembra, dopo tanti anni in biancoceleste, che questo possa essere l’ultimo anno del ds albanese al fianco del presidente Lotito, i nomi per sostituirlo sono Foggia e Accardi su tutti.

Intanto il tecnico ha già fatto la sua lista della spesa per il prossimo anno ed il primo nome è quello del terzino sinistro, è quello di Fabiano Parisi, i contatti con Empoli e il giocatore ci sono, Parisi è pronto a sposare la causa biancoceleste e sul piatto dovrebbe essere messo il cartellino di Akpa-Akpro; un altro sogno porta a Sassuolo e il nome è quello di Domenico Berardi, in questa trattativa potrebbe rientrare Cancellieri, che in questa stagione con la maglia della Lazio ha trovato davvero poco spazio.

Sarri ha chiesto un mercato con nomi italiani, con prospetti italiani e Lotito potrebbe fare uno sforzo economico proprio per il talento del Sassuolo che dopo tanti anni è pronto per fare il salto in una grande squadra, per fare questo sforzo economico però è possibile che un nome importante possa lasciare Roma, potrebbe essere Luis Alberto, potrebbe essere Milinkovic Savic, sicuramente uno dei due partirà e di conseguenza dovrà essere fatto un acquisto anche a centrocampo; il tecnico ha chiesto Frattesi che ha tante richieste e non sarà facile concludere questo tipo di operazione con il Sassuolo, in casa Sassuolo si guarda anche per il vice Immobile, un nome sempre italiano e che interessa molto è quello di Pinamonti, ma anche N’Zola è un profilo che viene seguito e potrebbe far parte di questo nuovo progetto. Un nuovo progetto che Sarri e Lotito sono pronti a costruire insieme, un progetto partito due anni fa e pronto ad essere consolidato ancor di più per rendere una Lazio sempre più competitiva, soprattutto adesso che la qualificazione in Champions, sembra essere veramente a un passo.