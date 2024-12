La Lazio non scherza, Napoli sconfitto al Maradona 1-0

Il presidente De Laurentiis si augurava che il posticipo tra il suo Napoli e la Lazio fosse un sequel con un finale diverso dal primo capitolo di qualche giorno fa in Coppa Italia. Anche perchè in quell’occasione Antonio Conte aveva dato la scena ai comprimari, alle controfigure per usare un linguaggio cinematografico. Invece è andato in onda un remake, con ancora un finale amaro per i partenopei, che questa volta hanno messo in scena il cast al completo.

La partita è sin da subito molto tattica, ma intensa in analogia alla pioggia battente sul terreno di gioco. Nel primo tempo si registrano un paio di occasioni per parte: al 2′ McTominay impegna Provedel con un’affilata conclusione dall’interno dell’area di rigore, e al 19′ Isaksen conclude dal vertice destro dell’area dopo una serpentina bella avedersi, con Meret reattivo nonostante l’ostruzione di Lobotka. A far sospirare di meraviglia il Maradona è però una punizione dal limite di Kvaratskhelia che per centimetri non si insacca all’incrocio della porta difesa da Provedel.

Dall’incanto di chiusura di tempo al possibile schianto di inizio secondo, al 51′ su ripartenza biancoceleste è solo la traversa a fermare la sassata di Dele-Bashiru,diretta al sette di destra di Meret. La Lazio al 56′ perde Romagnoli , fuori per una contusione, sostituito da Patric. Al 70′ Isaksen conferma quanto di buono fatto nella prima frazione e ci prova con una conclusine debole, seguita a un paio di duelli vinti sulla sinistra del campo. In questa fase l’attenzione rivolta alla copertura degli spazi è la preoccupazione principale delle due squadre,ragione per cui al 71′ il Napoli prova a capitalizzare i calci piazzati,e per poco non approfitta di un calcio d’angolo che trova la spizzata di Anguissa che scheggia il palo esterno.

Nel frattempo Baroni sostituisce il duo offensivo: fuori Dia e Castellanos, spazio a Pedro e Noslin, il mattatore del match di Coppa Italia. Le squadre si allungano e nello stretto giro di sessanta secondi si ha un’occasione per parte, prima con McTominay in contropiede, impreciso nel servire Lukaku lanciato a tu per tu con Provedel, e sul capovolgimento immediatamente successivo è Noslin a sprecare da buona posizione, tirando malamente alto sulla traversa. Segnali che preannunciano l’arrivo del gol che decide la partita: al 78′ Noslin , poco sopra la linea di centrocampo, trova con un lancio di 30 metri Isaksen, abile ancora una volta a vincere il duello personale con il difensore biancazzurro e a concludere dal limite dell’area sul palo lungo difeso dall’incolpevole Meret.

Il Napoli prova a reagire, più con il cuore che con le idee, senza risultato. La Lazio espugna il Maradona, con merito e idee, in una giornata di lutto per la scomparsa di Francesco Rosci, supertifoso dei biancocelesti, a un mese di distanza da quella del fratello Flavio. Il Napoli conferma una certa difficoltà nel fare punti con le parigrado, dopo i pari con Inter e Juventus arriva la sconfitta con la Lazio. Una spia forse di un balzo in avanti ancora in fieri e non ancora compiuto.