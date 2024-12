La Lazio non si ferma più, vittoria e primato! Ajax sconfitto 1-3

Partita di cartello tra Ajax e Lazio, due delle protagoniste di Europa League si affrontano alla Johann Cruijff Arena di Amsterdam con la Lazio che, ormai non più una sorpresa, prova a mantenere la testa del maxigirone. Grande equilibrio ed intensità nei primi minuti con entrambi gli undici che si studiano e provano a sfondare. Al 9’ brivido per i tifosi di casa: Castellanos in pressing su Pasveer riesce a rimpallare il lancio del portiere, ma la palla è fuori. All’11’ ci prova Pedro ma il tiro è bloccato senza affanni dal portiere. Un minuto dopo Tchaouna rompe l’equilibrio: protagonista ancora Pedro che serve in profondità il compagno di reparto, sinistro e Lazio in vantaggio. Al 19’ occasione Ajax con Traorè che non inquadra la porta di testa. Al 28’ tocca a Castellanos che conclude a lato, poi Brobbey impegna Mandas di testa. La partita si fa sporca, con poche occasioni nitide e tanta fisicità. Finisce così il primo tempo.

Pronti vai, al 47’ c’è il pareggio dell’Ajax: sugli sviluppi di un calcio di punizione arriva il colpo di testa di Baas salvato sulla linea di porta da Pellegrini, Traorè è il più veloce di tutti a ribadire a rete e a segnare l’1-1. La Lazio non demorde e si riporta subito sopra: al 50’ Zaccagni attacca l’area di rigore, palla forte al centro per la conclusione potente di Dele – Bashiru con Parveer che riesce a parare ma la palla ha superato la linea di porta. Pasveer si supera ancora con un doppio miracolo su Tchaouna e Castellanos che era risultato in fuorigioco. L’occasione per i lancieri arriva al 68’, Mandas preso in controtempo si distende sulla conclusione di Berghius. Non succede più nulla fino al gol del 3-1 biancoceleste, il protagonista è sempre Pedro che, dopo una splendida cavalcata di Nuno Tavares, con un tiro a giro da fuori batte Parveer. Il portiere ajacide si rifà subito dopo su Castellanos. Allo scadere, traversa piena di Traorè, senza dubbio il migliore dei suoi insieme all’estremo difensore e miracolo di Mandas su Akpom. Quest’ultimo sbaglia clamorosamente al 90’ con un colpo di testa a lato. In pieno recupero altro legno per l‘Ajax con Gaaei.

Ancora una grande prova della Lazio che in Europa non sbaglia un colpo. Grande soddisfazione per Baroni e primo posto confermato, dopo una splendida prova di carattere e tecnica. Queste le parole del tecnico biancoceleste: “E’ giusto lavorare a testa basta con umiltà, ma con ambizione. Quello che fa la squadra, che può crescere, lo deve fare nel lavoro e con l’applicazione, con partite come questa. Dovevamo aggredirli, togliergli il palleggio, siamo andati alti a prenderli. Sono contento, prestazione matura, di compattezza, di spirito, anche attenta”