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Serie A

La Lazio sbanca il Maradona! Il Napoli crolla sotto i colpi di Cancellieri e Basic

I biancocelesti dominano al Maradona con i gol di Cancellieri e Basic. Decisivo anche Milinkovic-Savic, che para un rigore a Zaccagni e spegne la reazione azzurra.

Apr 18, 20261 Lettura
Manuel Lazzari of SS Lazio celebrates after scores an goal during the soccer match between Hellas Verona FC and SS Lazio, MD20 of Serie A Enilive Italian soccer championship 2025/2026 at Marcantonio Bentegodi Stadium on January 11, 2026, Verona, Italy.

NAPOLI-LAZIO 0-2
6’ Cancellieri, 57’ Basic

Il Napoli crolla 0-2 contro la Lazio nella 33ª giornata di Serie A e manca un passaggio fondamentale nella corsa alta della classifica. Al Maradona la squadra di Maurizio Sarri gioca con personalità, intensità e ordine, colpendo con Cancellieri in avvio e con Basic nella ripresa. Nel mezzo, protagonista assoluto anche Milinkovic-Savic, capace di neutralizzare il rigore di Zaccagni e blindare il vantaggio biancoceleste. Serata amara per gli uomini di Conte, traditi da errori tecnici e nervosismo.

La Lazio indirizza subito la partita e al 6’ passa con Cancellieri, freddo nel finalizzare una manovra ben costruita sull’assist di Taylor. Il Napoli prova a reagire, ma resta impreciso e scollegato tra i reparti. Alla mezz’ora arriva l’episodio che potrebbe cambiare il match: dopo un errore in uscita degli azzurri, Lobotka ferma Noslin in area e l’arbitro concede rigore. Dal dischetto va Zaccagni, ma Milinkovic-Savic si oppone con un intervento decisivo; sulla ribattuta il capitano laziale spreca clamorosamente. Prima dell’intervallo il portiere serbo salva ancora, mentre Conte cambia assetto togliendo uno spento De Bruyne.

Nella ripresa il copione non cambia: il Napoli fatica a costruire gioco pulito e continua a concedere spazi. Al 57’ la Lazio colpisce ancora con Basic, servito da un ispirato Cancellieri, e mette le mani sulla partita. Gli azzurri provano a riaprirla con Alisson Santos, ma il palo nega il gol che avrebbe potuto accendere il finale. Per il Napoli è un ko pesante: i partenopei restano a 66 punti, scivolano a -12 dall’Inter e lasciano al Milan la chance di agganciare il secondo posto. La Lazio sale invece a 47 punti e conferma un feeling speciale con il Maradona, dove firma il quarto successo consecutivo.

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