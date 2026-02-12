La Lazio vola in semifinale! Orsolini tradisce il Bologna dal dischetto

BOLOGNA – LAZIO 1-1

(2-5 dopo i rigori)

Lazio in semifinale, Bologna eliminato. L’ultimo quarto di finale svoltosi al Renato Dall’Ara tra felsinei e biancocelesti premia questi ultimi con il punteggio di 5-2 dopo i calci di rigore. Sarà quindi la squadra di Maurizio Sarri a contendere all’Atalanta un posto nella finale della competizione dove la vincente troverà chi prevarrà tra Como e Inter. Il Bologna è riuscito a passare in vantaggio ma ha poi sprecato diverse occasioni per prendere il largo. Merito della Lazio, invece, averci creduto e avere raddrizzato la barca a inizio ripresa riuscendo poi a resistere all’offensiva rossoblù e ad arrivare a giocarsela ai calci di rigore dove è stata implacabile.

Il Bologna prova a sfondare già al 3′ con Cambiaghi ma il suo cross è respinto dalla difesa ospite. Al 9′ arriva il primo ammonito della gara ed è il laziale Gila. Al minuto 10 i rossoblù cercano ancora di pungere con un tiro di Castro che impegna Provedel dal limite. La prima occasione della squadra biancoceleste giunge al minuto 11 per merito di Isaksen che approfitta di un errore di Miranda ma sfodera un diagonale inefficace. Al 15′ Cambiaghi si fa respingere il tiro da Provedel e poi coglie la traversa, l’arbitro Chiffi di Padova aveva però già fermato il gioco. Al minuto 30, invece, Castro porta in orbita i padroni di casa sbucando di testa su un corner di Moro e non lasciando scampo a Provedel. Al minuto 33 è Odgaard a mancare il raddoppio sempre con un’incornata. Al 36′ Pedro pesca Maldini con un calcio di punizione, l’ex Monza e Atalanta conclude esaltando i riflessi di Skorupski. Al 39′ Romagnoli, di testa, sempre su imbeccata di Pedro, mette a lato. Proprio Pedro si infortuna seriamente al punto da dover essere portato in ospedale, Sarri deve così mandare in campo Noslin.

A inizio ripresa è proprio lui, al minuto 3, a pareggiare con un destro da distanza ravvicinata. Il Bologna però non demorde e cerca di chiuderla in ogni modo nei tempi regolamentari a suo favore: al minuto 5 Ferguson, pescato da Cambiaghi, non è però preciso in fase di conclusione. Al 6′ un destro di Castro termina fuori di poco. Al 13′ è Moro, sempre di destro e con una deviazione di Dele- Bashiru, a impegnare Provedel in corner. Al 21′ Zortea si vede respingere il tentativo dalla difesa laziale. L’ultimo sussulto della partita è della squadra romana con Cataldi che, imbeccato da Taylor, con un rasoterra non inquadra lo specchio della porta. Si va così ai calci di rigore. La Lazio non sbaglia un colpo con Nuno Tavares, Dia, Marusic e Taylor, il Bologna stecca con Ferguson (parata di Provedel), si riprende con Dallinga ma vede finire il proprio sogno di difendere la Coppa Italia conquistata la scorsa stagione con un’esecuzione a lato di Orsolini.

Cristiano Comelli