Liga

La Liga: Barça, esordio sul velluto: tris a Maiorca. Pari Valencia

Inizio ok anche per Vallecano, Villarreal e Alaves. Pari Valencia

Ago 17, 2025
DORTMUND, GERMANY - DECEMBER 11: Ferran Torres of FC Barcelona (right) celebrates with teammate Lamine Yamal after scoring his team's third goal during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD6 match between Borussia Dortmund and FC Barcelona at BVB Stadion Dortmund on December 11, 2024 in Dortmund, Germany. (Photo by Sebastian Widmann - UEFA/UEFA via Getty Images)

Comincia con il piede giusto la stagione del Barcellona campione in carica nella Liga: i blaugrana vincono con autorità sul campo del Maiorca (0-3). Raphinha sblocca presto il match, Ferran Torres raddoppia sempre nel primo tempo, poi ad agevolare il compito degli uomini di Flick ci pensano i padroni di casa stessi, ridotti in 9 dalle espulsioni di Morlantes (doppia ammonizione) e Muriqi (bruttissimo fallo da rosso diretto). La gara praticamente finisce lì e il terzo gol di Yamal al 94′ rende soltanto più rotondo un risultato già acquisito.

L’Alaves vince in extremis sul Levante (2-1): decide Tenaglia al 92′ dopo i gol di Martinez e dell’ex Sassuolo Toljan per gli ospiti. Tra Valencia e Real Sociedad succede tutto in tre minuti, tra il 57′ e il 60′: Lopez illude i padroni di casa, Kubo riporta sul pari i baschi. Il Villarreal scampa il pericolo iniziale (rigore sbagliato da Rondon per il neopromosso Real Oviedo) e centra i primi tre punti della stagione grazie a Etta Eyong e Gueye (2-0). La doppia ammonizione di Reina al 27′ spiana infatti la strada al Sottomarino Giallo che dopo due minuti sblocca la situazione.

Colpo esterno del Rayo Vallecano, che supera nettamente il Girona (1-3). Protagonista in negativo è l’estremo difensore dei catalani Gazzaniga: due papere che causano altrettanti gol del Rayo (di De Frutos e Garcia) e infine il rigore provocato, con tanto di espulsione, che Palazon trasforma per lo 0-3. Il gol della bandiera di Roca nella ripresa non cambia la sostanza e fissa l’1-3 finale.

