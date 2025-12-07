Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Juventus

La psicologia spallettiana ridisegna la trasferta di Napoli: mossa per il futuro?

Viaggio di andata e ritorno in giornata, evitati incontri ravvicinati con i tifosi. Il nuovo capitolo della guerra psicologica che precede i big match

Dic 7, 20253 Lettura
Luciano Spalletti head coach of Juventus FC during Coppa Italia 2025/26 match between Juventus FC and of Udinese Calcio at Allianz Stadium on December 02, 2025 in Turin, Italy - ph Giuliano Marchisciano

La preparazione di un match delicato come quello di stasera al Maradona richiedeva esattamente questo: Luciano Spalletti ha deciso di rompere con la tradizione. La Juventus non ha passato la notte in albergo a Napoli prima del big match contro i partenopei. Invece di arrivare sabato sera, come da prassi per le trasferte di questa portata, i bianconeri decolleranno da Torino domenica mattina con un volo charter privato, atterreranno a Capodichino intorno a mezzogiorno, consumeranno il pranzo pre-gara in un hotel del centro e torneranno a casa immediatamente dopo il fischio finale. Un “mordi e fuggi” che sa di mossa calcolata, un contropiede disegnato da un allenatore che conosce l’ambiente napoletano fin troppo bene. Ma cosa ci dice, ad un livello socio-emotivo, questa scelta strategica?

Spalletti, che solo due anni fa sollevava lo Scudetto al Maradona tatuandosi il tricolore numero 3 sul braccio, torna da ex per la prima volta. E lo fa con una scelta che non è solo logistica, ma un vero e proprio scudo psicofisico per i suoi ragazzi. Negli anni passati, le trasferte juventine a Napoli sono state teatro di “accoglienze” calorose quanto distruttive: cori assordanti, petardi, fuochi d’artificio e schiamazzi sotto l’hotel fino all’alba, progettati per spezzare il riposo degli avversari. Il mito della “cacerolada” importato dalla Spagna e replicato in salsa napoletana dai tifosi azzurri, un dodicesimo uomo decisamente invadente. Ricordate cosa successe all’Inter un mese fa? Lautaro Martinez e compagni arrivarono la sera prima e furono tenuti svegli da un tifo partenopeo che non risparmia nessuno, contribuendo a una vittoria azzurra che ancora brucia ai nerazzurri. Spalletti, che ha vissuto l’altra faccia della medaglia vincendo proprio lì il titolo nel 2023, non vuole ripetere l’errore. “Meglio un viaggio in giornata che restare svegli metà notte per botti e schiamazzi”, ha commentato sui social il volto di Telelombardia Fabio Ravezzani, condividendo appieno la logica del tecnico toscano. Questa decisione non è un capriccio, ma una lezione appresa dall’esperienza. Come riportato dalla Gazzetta, Spalletti ha optato per un ritiro soft alla Continassa e al J Hotel di Torino, dove la squadra ha passato la notte di sabato in un ambiente caldo e familiare.

La Juve arriva da tre vittorie consecutive –Champions, campionato e coppa Italia – ma il tabù Napoli è lì a ricordarle sei sconfitte di fila in trasferta al Maradona, inclusa quella umiliante del 5-1 nel 2023 proprio contro la sua ex squadra. Rosa falcidiata dagli infortuni (Vlahovic operato, Gatti out, difesa obbligata), Spalletti non può permettersi passi falsi: questa è la prima di un trittico infernale che include anche impegni in Champions, e perdere significherebbe salutare definitivamente la corsa scudetto. Dal punto di vista psicologico, la mossa è intrigante. Spalletti, che in conferenza ha definito il Napoli “campioni d’Italia con una forza che stanno dimostrando anche quest’anno”, sa che l’impatto emotivo del ritorno sarà incandescente. “Sono stati due anni in cui io e il Napoli ci siamo resi felici a vicenda. È stata un’emozione tremenda, e le belle storie hanno il potere dell’immortalità”, ha confessato, lasciando intravedere un legame che non si spegne. Eppure, da avversario, ha chiarito: “Dobbiamo farci trovare pronti, è un esame di maturità”. Blindando la squadra da tensioni esterne (e forse da un’accoglienza ambivalente al Maradona, tra applausi nostalgici e fischi annunciati per l’ex eroe passato alla rivale storica), lo stratega di Certaldo azzera la pressione, trasformando la trasferta in un blitz focalizzato solo sul campo. È un segnale al gruppo: qui conta il carattere, non il clamore. Un’idea che sa molto di futuro, in caso l’operazione portasse i frutti sperati. Nessuno si sentirebbe di confutarla, anzi potrebbe inaugurare un nuovo modo di affrontare le trasferte per tutte le squadre di A, soprattutto a Napoli e dintorni.

Critici? Ce ne sono, ovvio. Qualcuno vede in questa scelta un’ammissione di debolezza, una sottomissione all’avversario, un modo per evitare il “fattore Vesuvio” che ha sempre reso Napoli una roccaforte. Ma Spalletti, con la sua storia di vittorie contro i tabù (da Roma a Inter, passando per lo Scudetto azzurro), ribatte coi fatti: la Juventus ha bisogno di lucidità, non di notti insonni. E se il piano funziona, stasera potremmo assistere non solo a una partita, ma a un esorcismo. Per i bianconeri, sfatare il sortilegio partenopeo sarebbe il colpo che rilancia la stagione. Per Spalletti, un ritorno amaro-dolce che potrebbe ridisegnare il suo legado bianconero. Domani, dopo il fischio finale, sapremo se la “spallettata” ha pagato. Fino alla fine, sempre.

 

