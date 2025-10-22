Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tennis

La racchetta d’oro vinta da Sinner vale un patrimonio! Ecco quanto

Jannik Sinner domina Alcaraz al Six Kings Slam: 6 milioni di montepremi e una racchetta d’oro da 250.000$, simbolo della sua ascesa mondiale.

Ott 22, 20251 Lettura
Champion Jannik Sinner (C) of Italy poses with Yasir Al-Rumayyan, chairman of the board of directors of Saudi Aramco, and Turki Al-Sheikh (R), chairman of Saudi General Entertainment Authority during the awarding ceremony after the final match of the Six Kings Slam tennis tournament in Riyadh, Saudi Arabia, Oct. 18, 2025. Photo by Luo Chen/Xinhua/ABACAPRESS.COM

Non solo un’altra vittoria, ma un premio che resterà nella storia. Jannik Sinner ha conquistato il Six Kings Slam in Arabia Saudita, dominando la finale contro Carlos Alcaraz con un netto 6-2, 6-4. Un successo che gli vale 6 milioni di dollari e soprattutto un trofeo unico: una racchetta d’oro massiccio a grandezza regolamentare, dal valore stimato di 250.000 dollari.

La racchetta d’oro è il riconoscimento più prestigioso dell’evento, assegnato solo ai campioni che lasciano il segno. L’anno scorso era stata consegnata a Rafael Nadal, quest’anno brilla tra le mani di Sinner, che a soli 24 anni entra così in una cerchia ristrettissima. Un oggetto di lusso e potere, destinato a diventare icona della sua giovane carriera.

La vittoria in Arabia non è solo un trionfo dorato: è anche una robusta iniezione di fiducia in vista del momento clou dell’anno, le ATP Finals di Torino. Sinner ci arriverà con la consapevolezza di poter affrontare chiunque, e con in bacheca un trofeo che brilla come nessun altro.

“Il fatto che in palio ci siano tutti questi soldi è importante, inutile negarlo” – ha ammesso Sinner. Ma oltre ai milioni, il simbolo che resterà è quella racchetta d’oro, destinata a raccontare per sempre la sua ascesa.

Redazione

