A meno di ventiquattrore dalla debacle esterna della Roma in quel del Dall’Ara ci si torna a chiedere quale sia la dimensione corretta della compagine capitolina. Troppo gap tra i giallorossi e le prime quattro forze del campionato, con Lazio, Juventus e Fiorentina in agguato e pronte in ogni momento a superare i capitolini che piano piano si stanno affacciando alla stessa identica stagione dello scorso anno. L’effetto Mourinho sembra già svanito in campo, anche se rimangono nell’etere e nell’aria le continue polemiche del mago di Setubal in seguito agli arbitraggi a sua detta in contraddizione con i colori giallo e rosso.

Dapprima ci si è appellati ad una sorta di congiura nei confronti della stessa Roma, per poi puntare il dito sul tecnico iberico mentre adesso l’attenzione è stata spostata su Zaniolo e su quel fare provocatorio. La realtà è che la Roma, di problemi ne ha eccome a partire da un asset tattico non definito e non chiaro perché a causa delle defezioni fisiche il tecnico non può schierare in campo uno scacchiere provato più e più volte, così come gli interpreti non sono all’altezza delle aspettative dello Special One. La differenza tra la Roma della passata stagione e questa è unicamente nell’entusiasmo che ha avvolto la città e la squadra ad inizio campionato. Tempo al tempo si vedranno tutti i pro e i contro di questa stagione, in un momento così delicato forse sarebbe il caso di cominciare a levare quell’alone di mistero ed iniziare un processo comunicativo che porterebbe ad avvicinare ancora di più società e tifosi.

La difesa ostracista di un tecnico non porta buono risultati, cercare un appiglio per non individuare gli elementi mancanti in rosa è molto pericoloso (quinto posto a parte, perché se così fosse sarebbe un passo in avanti rispetto alle passate stagioni). Infine l’atteggiamento irrispettoso di Mou nei confronto dei giornalisti, che pongono domande all’allenatore cercando di ottemperare ai propri doveri, possibile che un professionista che studia deve sentirsi denigrato ogni week end dal portoghese? Cambio di rotta o meno alla Roma c’è qualcosa che non va e non cercare una soluzione è più grave della problematica stessa. Testa bassa e lavorare, senza appigli, senza scuse per cercare di avvicinare ancora di più una tifoseria follemente innamorata (della squadra non del tecnico).