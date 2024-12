La Roma balla il tango, Parma travolto. Scontro salvezza al Venezia

ROMA-PARMA 5-0

8’ su rig. e 51’ Dybala, 13’ Saelemaekers, 74’ Paredes su rig., 83’ Dovbyk

La Roma riemerge dopo il tonfo di Como. All’Olimpico, gli uomini di Ranieri passeggiano sui resti di un Parma in caduta libera e al terzo ko di fila. Ennesima partita “della vita” per i giallorossi, ancora impelagati nei bassifondi della classifica dopo l’ennesimo passo falso stagionale. Per questo il tecnico testaccino schiera dal 1’ l’undici più affidabile: in difesa confermati in blocco Mancini, Hummels e N’Dicka; nei quattro di centrocampo la novità è costituita da Saelemaekers esterno destro; a supporto di Dovbyk c’è la coppia Dybala-El Shaarawy. Ancora fuori il capitano Lorenzo Pellegrini. Sull’altro fronte, Pecchia dà fiducia ad Haj e Almqvist che vincono il ballottaggio rispettivamente con Mihaila e Cancellieri. Così come era già accaduto in settimana, nella sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria, i padroni di casa partono subito con il piede sull’acceleratore: dopo un primo spavento per un diagonale di Bonny terminato di poco a lato, la Roma passa sfruttando un rigore sancito per un fallo in area su Dybala (sgambettato da Balogh). L’asso argentino si incarica dell’esecuzione e, dagli undici metri, spiazza il portiere Suzuki (8’). Trascorrono appena 5’ e la Roma raddoppia: sull’assist di Angelino dalla sinistra, Saelemaekers al volo porta i suoi sul 2-0. I ducali provano a reagire e, poco prima dell’intervallo, la sassata di Hernani da fuori e destinata all’incrocio viene deviata sulla traversa dal prodigioso tuffo di Svilar. Nell’azione successiva, il destro di Valeri sibila a pochissimi metri sopra la barra trasversale.

Nella ripresa, la Roma dilaga approfittando di un Parma allo sbando. Al 51’ il tentativo di uno scatenato Saelemaekers viene “smorzato” dalla schiena di Dovbyk, il pallone arriva a Dybala e per il 21 è un gioco da ragazzi depositare in fondo al sacco per il 3-0. Camara con una gran conclusione da fuori colpisce la traversa. Al 74’ Paredes cala il poker su calcio di rigore per l’atterramento di Saelemaekers colpito da Mihaila. Nel finale c’è gloria anche per Dovbyk: l’ucraino si fa trovare al posto giusto sull’assist al bacio di Dybala. Per la Roma si tratta del quarto successo consecutivo di fronte al proprio pubblico (considerando tutte le competizioni). In una prova coralmente positiva, spiccano le prestazioni di un Dybala finalmente ritrovato (soprattutto alla luce di una settimana dove si sono rincorse le voci di un suo possibile passaggio al Galatasaray, nella prossima finestra di mercato invernale) e di uno scintillante Saelemaekers: il belga sembra rappresentare un elemento imprescindibile per questa squadra. La prima profezia di “Sir” Claudio Ranieri, dunque, si è avverata (“contro di loro sarà una partita dove mi aspetto tanti gol”), per la seconda bisognerà attendere la fine del campionato (“i cavalli si vedono all’arrivo”). Grazie al quinto successo in questo tribolato campionato, i capitolini salgono a quota 19 agganciando momentaneamente in classifica Empoli e Torino. Due le principali note positive per i giallorossi: esser riusciti finalmente a tenere la porta inviolata – in Serie A non accadeva dallo scorso 31 ottobre (1-0 sul Torino) ed aver siglato più di tre reti in partite ravvicinate (nelle gare casalinghe, l’ultima occasione in cui la Roma aveva chiuso i 90’ per due volte consecutive con almeno quattro gol risale al 2017, quando in panchina sedeva Luciano Spalletti: 4-0 sulla Fiorentina e 4-1 sulla squadra granata). Da segnalare anche che il tecnico giallorosso non ha effettuato alcun cambio durante la gara, un elemento questo che fa ben capire come tutti coloro che sono stati scelti siano gli elementi su cui più conta l’allenatore romano. Prossimo obiettivo sarà quello di recuperare Lorenzo Pellegrini.

VENEZIA-CAGLIARI 2-1

38’ Zampano (V), 67’ Sverko (V), 76’ Pavoletti (C)

Preziosissima vittoria della squadra lagunare. Il Venezia supera i sardi per 2-1 e, a questo punto, solo una lunghezza separa adesso in classifica gli arancioneroverdi dal Cagliari: 14 punti i rossoblù, 13 i veneti. Non più un mare aperto anche in laguna: un vero e proprio stretto ora a distanziare le due compagini, con la formazione di Di Francesco che ritorna – numeri alla mano – in piena corsa per la salvezza. Meglio la squadra ospite nel primo tempo, concluso però con il vantaggio veneziano realizzato da Zampano su assist di Oristanio (38’). Nella ripresa gol annullato quello del 2-0 di Oristanio per il fuorigioco rivelatosi millimetrico di Pojanpalo, uomo-assist per la conclusione poi vanificata dell’attaccante lucano. Al 67’, tuttavia, è Sverko a firmare il raddoppio con una bella azione personale. Pavoletti rende meno amaro il passivo al 76’, grazie a un colpo di testa. Nel finale succede di tutto, compresi due super salvataggi del portiere Stankovic su due conclusioni ravvicinate di Lapadula.