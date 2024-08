Roma ko all’Olimpico, l’Empoli passa 2-1! Il Napoli riparte

La seconda giornata di Serie A si trasforma in un incubo per la Roma, che cade all’Olimpico contro un Empoli cinico e organizzato. I toscani si impongono 2-1, costruendo la loro vittoria con una prestazione attenta e sfruttando al meglio le occasioni create. Il match prende una piega favorevole per l’Empoli proprio sul finire del primo tempo, quando Gyasi trova la rete del vantaggio al 45’, punendo una Roma distratta.

Nella ripresa, i giallorossi provano a reagire, ma al 60’ arriva la mazzata: Colombo trasforma un rigore con freddezza, portando i suoi sul 2-0 e mettendo una seria ipoteca sul risultato. Nonostante lo svantaggio, la Roma non si arrende e al 80’ accorcia le distanze con Shomurodov, che insacca di testa su un cross dalla destra. Tuttavia, il gol dell’uzbeko si rivela inutile, poiché l’Empoli gestisce con maturità gli ultimi minuti, portando a casa tre punti pesanti che la proiettano a quota 4 in classifica, agganciando così il gruppo delle capoliste. Per la Roma, una sconfitta che lascia l’amaro in bocca e mette in evidenza i limiti di una squadra ancora in cerca della propria identità.

Il Napoli rialza la testa battendo 3-0 il Bologna al Maradona nella seconda giornata e regalando ad Antonio Conte il primo successo in campionato come allenatore degli azzurri. La squadra partenopea si impone con autorevolezza, trascinata dalle giocate scintillanti di Khvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano, vero faro della manovra azzurra, si rende subito pericoloso colpendo una traversa, preludio di una prestazione di alto livello. È proprio lui, al 34’, a servire un assist al bacio per Di Lorenzo, che con freddezza sigla il gol del vantaggio, sbloccando una partita fino a quel momento equilibrata.

Nella ripresa, il Napoli continua a dominare, ma è al 75’ che Kvaratskhelia decide di mettersi in proprio. Con un’azione personale, dribbla la difesa rossoblù e infila il portiere con un preciso destro, portando i suoi sul 2-0 e chiudendo virtualmente i giochi. Nei minuti di recupero, c’è spazio anche per il tris firmato da Simeone, che sfrutta un assist perfetto del nuovo arrivato Neres, al suo esordio in maglia azzurra. Il Bologna, pur mostrando aggressività e impegno, non riesce mai a impensierire seriamente la retroguardia partenopea, limitandosi a contenere le avanzate del Napoli senza trovare sbocchi offensivi. Una vittoria netta e meritata per i partenopei, che raccolgono così i primi tre punti della stagione e guardano con ottimismo ai prossimi impegni.