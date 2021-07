La Roma cala la manita. Mou sorride, Zaniolo e Dzeko protagonisti

Allo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone, la Roma ha sconfitto per 5-2, in amichevole, gli ungheresi del Debrecen. Era l’ultima uscita del team giallorosso prima della partenza per il Portogallo. In gol per i capitolini Mayoral, Pellegrini, Zaniolo, da venerdì papà, e due volte un “rivitalizzato” Dzeko. Nel primo tempo Mourinho ha schierato nel consueto 4-2-3-1, Reynolds, Ibanez, Kumbulla e Tripi, a protezione dell’esordiente Rui Patricio; Bove e Darboe in mediana; con Carles Perez, Pellegrini e Zalewski alle spalle di Mayoral.

In avvio, però, sono andati in vantaggio gli ospiti, con Barany, dopo uno svarione difensivo dei capitolini. Poi Mayoral e Pellegrini hanno ribaltato la situazione. Nella ripresa formazione quasi interamente nuova per la Roma, con Karsdorp, Smalling, Mancini e il confermato Tripi davanti a Fuzato; con Diawara e Villar nella zona nevralgica e con Zaniolo, Mkhitaryan ed El Shaarawy a supporto di Dzeko.

Al 7′ “scavetto” vincente di Zaniolo (dedicato al piccolo Tommaso); a seguire il momentaneo 3-2 degli ungheresi con Ugrai, su errore di Fuzato. Poi è salito in cattedra Dzeko autore di due reti fra il 20′ e il 35′. Sorrisi per Mourinho, ora tutti in Portogallo.