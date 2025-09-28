La Roma conquista i tre punti contro il Verona. A segno Dovbyk e Soulè

Stadio Olimpico – Dopo le fatiche europee e la vittoria nella stracittadina, la Roma ospita l’Hellas Verona tra le mura amiche. I giallorossi vogliono continuare il cammino virtuoso per rimanere incollati al treno europeo e tornare in Champions League dopo anni, mentre gli scaligeri non possono perdere altri punti, onde evitare di rimanere impantanati nelle retrovie del campionato. Si ritorna agli orari tradizionali per questa giornata, con la sfida che comincerà alle ore 15. Striscioni sottosopra nelle due curve come segno di protesta dopo gli avvenimenti di Nizza. Il tecnico della squadra di casa prova a sorprendere gli scaligeri schierando Pellegrini dal 1’ dietro Soulè e Dovbyk, in cerca della rete casalinga. Zanetti risponde con un 3-5-2 come schema di base con Bradaric e Orban come uomini più pericolosi. Al 3’ i giallorossi conquistano un calcio d’angolo dopo una ripartenza corale ed una manovra offensiva interessante con Soulè che riesce a scambiare bene con Dovbyk il quale pesca Pellegrini, ma la retroguardia scaligera è lesta. Sugli sviluppi del corner aumenta il pressing la squadra di casa. Al 7’ arriva la rete giallorossa con il colpo di testa di Dovbyk, su assist di Celik, il pallone finisce alla sinistra di Montipò. Al 10’ Konè tenta il colpaccio, calciando al volo dal limite dell’area ma il pallone termina di poco a lato. Al 14’ occasione d’oro per il Verona ma Svilar è bravissimo a negare la gioia agli avversari. Lo Stadio comincia ad aumentare i decibel, termina al quarto d’ora il silenzio solidale – da parte dei tifosi romanisti – in merito alla situazione transalpina. Al 18’ Orban non centra la porta su un calcio di punizione al limite dell’area. Al 24’ Dovbyk protegge bene palla e regala un filtrante eccellente sui piedi di Pellegrini ma la compagine Unai Nunez riesce a mettere il pallone in calcio d’angolo. Al 27’ il Verona costruisce bene sulla sinistra, Bradaric mette in mezzo per Orban il quale a porta sguarnita colpisce la traversa. Ancora pericolosa la squadra ospite, qualche istante più tardi, con Svilar che riesce a smanacciare un pallone pericoloso. Scende di intensità la partita nei minuti finali della prima frazione di gioco. La Roma chiude in vantaggio dopo i due minuti di recupero concessi dal direttore di gara.
La ripresa si apre con un cambio da parte di mister Zanetti, il quale opta per Gagliardini al posto di Akpa-Akpro ammonito. Al 46’ Serdar prova dal limite dell’area ad impensierire Svilar ma il pallone esce alto sopra la traversa. Il Verona sembra più vivo in questo secondo tempo ed al 48’ Giovane per poco non pareggia i conti sotto Curva Sud. Al 52’ Matias Soulè tenta di andare avanti in solitaria ma chiude bene Bernede. Al 66’ un altro squillo degli scaligeri con Belghali che dal limite dell’area prova un tiro a giro ma Svilar salva in extremis, stessa sorte per Orban un minuto più tardi che trova il muro classe ‘99 a negare il gol del pareggio con una parata determinante. Svilar ancora decisivo al 69’ quando Bernede da dentro l’area tenta la conclusione, stoico il recupero di Pellegrini qualche istante prima. Al 70’ l’arbitro espelle un membro dello staff dalla panchina del Verona per proteste. Gian Piero Gasperini, nel mentre, regala l’esordio in maglia giallorossa al neo-acquisto Ziolkowski. Al 77’ sulla ripartenza di Pellegrini il pallone carambola tra i piedi Cristante che tenta il tiro, deviato dalla difesa gialloblu. Cambio di fronte con Sarr che controlla la sfera in maniera eccelsa, per poi sprecare il tutto spedendo il pallone fuori dalla porta. Al 78’ la Roma raddoppia con Matias Soulè che raccoglie bene il suggerimento di Manu Konè. All’85’ El Shaarawy ruba palla al Verona e si ritrova uno contro uno davanti a Montipò, il quale è bravo ad evitare il tris dei capitolini. Pochi minuti dopo è ancora il classe ‘93 a farsi trovare pronto sul tentativo di Cristante. Nei minuti di recupero orban riesce a segnare il gol della bandiera con Orban ma la rete viene annullata per un fallo di mano.
Roma 2 – 0 Hellas Verona
(Dovbyk, Soulè)
ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka (Ziolkowski); Wesley (Hermoso), Konè, Cristante, Angelino (Tsimikas); Pellegrini; Soulè (El Shaarawy), Dovbyk (Ferguson)
all. Gasperini
a disposizione: Rensch, El Aynaoui, Ferguson, Tsimikas, Hermoso, Ziolkowski, Vasquez, Baldanzi, Pisilli, Sangarè, Ghilardi, El Shaarawy, Gollini
HELLAS VERONA: Montipò; Unai Nunez (Bella-Kotchap), Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro (Gagliardini), Bernede (Kastanos), Bradaric (Cham); Giovane (Sarr), Orban
all. Zanetti
a disposizione: Santiago, Sarr, Slotsager, Kastanos, Ebosse, Perilli, Niasse, Bella-Kotchap, Gagliardini, Cham, Ajayi, Elmusrati, Castagnini, Monticelli
arbitro: Feliciani assistenti: Capaldo, Cavallina IV: Crezzini VAR: Ghersini AVAR: Abisso
ammoniti: Akpa-Akpro, Unai Nunez, Gagliardini
espulsi:
note: recupero primo tempo 2’, recupero secondo tempo 5’, 62.335 spettatori