La Roma fa fatica, il Leverkusen vince 2-0 all’Olimpico

La scorsa stagione fu la Roma a esultare all’Olimpico in semifinale contro il Bayer Leverkusen imponendosi per 1-0 nella sfida di ritorno che le valse la finale. Questa volta, invece, il copione è stato ben diverso con la partita d’andata finita saldamente nelle mani degli ospiti. Il risultato finale rispecchia la maggiore determinazione del Bayer Leverkusen contro una Roma apparsa confusa e in un’occasione sfortunata con la traversa colpita da Lukaku nella prima frazione. Al di là di quest’episodio, però, nell’insieme della gara, la squadra di Xabi Alonso è parsa maggiormente determinata e in grado di tenere sempre il pallino del gioco in mano. Adesso, per i giallorossi, la sfida di ritorno, e quindi la qualificazione alla finale, si fa piuttosto difficile. Roma nella fase finale della competizione, si è sbarazzata prima del Feyenoord, poi del Brighton e infine del Milan. Il Bayer Leverkusen ha invece infranto i sogni di gloria degli azeri del Qarabag e degli inglesi del West Ham. La prima occasione è di marca ospite con Xhaka che dal limite prova a colpire ma conclude sopra la traversa. In avvio di ostilità i teutonici appaiono più propositivi in fase offensiva cercando di inchiodare i giallorossi nella loro metacampo. All’11’ la Roma risponde con un tiro dal limite centrale di Dybala servito da El Shaarawy, l’intenzione è buona ma la potenza è scarsa e Kovar neutralizza senza problemi. Al 17′ la Roma beneficia di un calcio piazzato per un fallo di Tah, che si prende l’ammonizione, su Lukaku. Paredes calcia malamente sul fondo. Al 21′ la Roma si proietta all’offensiva con Cristante che si invola sulla fascia destra e lascia partire un tirocross deviato in corner.

Al 21′ i giallorossi vanno vicinissimi al vantaggio, su corner di Dybala Paredes ha un ottimo controllo ed effettua un breve controcross per Lukaku che, di testa, colpisce la traversa. Rispondono subito i tedeschi al 23′ con Frimpong che, in contropiede, conclude sull’esterno della rete. La Roma prova a spingere e al 26′ beneficia di una punizione, Dybala conclude però alto. Al 28′ il Bayer Leverkusen passa in vantaggio, Grimaldo approfitta di un ingenuo e impreciso retropassaggio di Karsdorp verso Svilar e serve Wirtz che, in diagonale, infila la porta giallorossa. Una rete su cui il difensore olandese ha pesanti responsabilità. Al 31′ gli ospiti sfiorano il raddoppio con Wirtz che, servito da Frimpong in contropiede, non riesce però a superare Svilar. Il gol del vantaggio sembra avere messo le ali ai tedeschi che al 34′ sfiorano il raddoppio con Grimaldo, bravo a sfruttare un invito di Frimpong, molto propositivo in fase di rifinitura, dalla fascia destra ma non preciso nella conclusione. Sale un po’ il nervosismo tra le due squadre con Tah, già ammonito, che sgambetta Karsdorp. Al 38′ Wirth ha una buona occasione per fare raddoppiare i tedeschi ma il suo diagonale si perde sul fondo. La Roma si fa nervosa e un po’ imprecisa in fase di disimpegno. Al 41′ Andrich ci prova con un forte tiro centrale ma Svilar è attento nella respinta. La Roma prova a reagire e al 43′, per poco, Pellegrini non pareggia con un tiro di piatto che termina a lato di un soffio. Al 45′ Lukaku pesca El Shaarawy in contropiede ma l’attaccante non riesce ad agganciare facendo così sfumare una buona occasione. Al 45′ si crea un flipper in area romanista con un batti e ribatti che porta il Bayer Leverkusen vicino al raddoppio.

Il primo tempo termina con i tedeschi in avanti, bravi a penetrare spesso e disinvoltamente la metà campo romanista complici anche alcuni errori di troppo come quello di Karsdorp che ha permesso a Wirtz di andare a rete, la Roma può recriminare per la traversa colpita di testa da Lukaku. Al 4′ della ripresa Spinazzola pesca Karsdorp in prossimità dell’area tedesca ma l’olandese non aggancia. I giallorossi partono meglio a inizio ripresa cercando di pressare gli ospiti nella loro metà campo. All’11’ , su corner dalla sinistra di Dybala, la Roma ha un’occasione sul piatto d’argento per pareggiare ma l’incornata di Cristante non è precisa e si perde sul fondo. Con il passare dei minuti il Bayer Leverkusen sembra prendere campo, al 18′ Grimaldo prova a sorprendere Svilar da fuori area ma conclude alto. Al 25′ i tedeschi cercano di prendere il largo con Frimpong ma il suo diagonale termina alle stelle. Al 29′., invece, Andrich non sbaglia lasciando partire una sassata che lascia impietrito Svilar per il raddoppio tedesco. La situazione della Roma, in vista del ritorno, sembra farsi molto proibitiva. Al 32′ Pellegrini prova a proporre un tema verso l’area tedesca ma il suo cross è troppo su Kovar e non sortisce esiti apprezzabili. La Roma fatica a trovare spiragli nella ragnatela della difesa tedesca, al 37′ Azmoun è lanciato dalla destra ma Tapsoba l’anticipa vanificando la potenziale offensiva romanista. Al 40′ Azmoun, che pare avere vivacizzato un po’ l’attacco romanista, imbeccato da Pellegrini si mangia una buona occasione solo davanti alla porta di Kovar. Al 49′ Abraham, entrato da poco, fallisce clamorosamente il 2-1 di testa a porta vuota dopo un’azione convulsa in area tedesca.