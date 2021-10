La Roma incorona Pellegrini, il capitano mai così decisivo

Calcio di punizione. La palla che va a sverniciare quella frazione di aria posta tra i due legni. Gol. La maglietta che vola ed il numero 7 abbraccia idealmente i tifosi nel settore ospiti. I km di Bodo vengono riempiti dall’urlo festante per i 3 punti in quella Sardegna Arena conquistata dall’esercito del Mou, con i vessilli della lupa capitolina. Pellegrini porta alla vittoria i suoi, con la fascia ad indicare che è lui il capitano tecnico e morale, come se ce ne fosse bisogno. La Roma torna alla vittoria dopo settimane nefaste, “Lollo” che ripete il calcio da fermo di Amsterdam dove però l’errore del portiere è stato più vistoso. Cragno sbaglia le tempistiche di intervento ma quel tiro delicato è stato il sipario per lo spettacolo tanto atteso: il gol. La gioia del tecnico in tribuna e la corsa verso quei tifosi che mai lasciano lontani chi ha il compito di difendere in campo quei colori.

Una corsa disperata all’Europa che conta, perché la Conference League sta stretta e perché il progetto Friedkin deve decollare. I tycoons hanno messo tutte le chip sul tavolo verde, l’all in questa volta deve essere vincente. Una punizione magistrale nella terra di Zola che ha visto emozioni simili a Cagliari ma difficilmente contro. Applausi ed incoraggiamenti perché il mago di Setubal sa usare sia il bastone ma anche la carota. Sempre sul pezzo, sempre su quel campo di gioco per lottare su ogni pallone che rotola su quel rettangolo. Amsterdam-Cagliari sembrano essere slegate ma proprio da qui si deve ripartire se si vuole, nuovamente, tornare a giocare un’altra semifinale europea (la terza in pochi anni).

Liverpool, Manchester e chissà con chi altro per cercare di riempire una bacheca che latita da anni. A quei tifosi continuamente in viaggio non importa, evidentemente, dei titoli però sarebbe il giusto riconoscimento per chi da tempo assiste a scene drammatiche in campo. L’errore Diawara, le sostituzioni sbagliate e le debacle invereconde sono macchie indelebili che solo le vittorie possono oscurare. La punizione di Pellegrini ha il compito arduo di colorare una stagione che è arrivata ad un bivio già a fine Ottobre. Lottare per non indietreggiare, anche giocando male. Le prestazioni diventano secondarie ma i tre punti no.