La Roma non perde la testa, Bologna a valanga. Udinese-Cagliari 1-1

UDINESE – CAGLIARI 1-1

25’ Borrelli (C), 58’ Kabasele (U)

Per un tempo, il primo, il Cagliari di Pisacane pregusta il colpaccio a Udine, salvo poi subìre la beffa del pareggio nel corso del secondo: il lunch match del sesto turno di campionato termina senza vincitori né vinti. Alla fine dei conti sono i friulani ad avere i maggiori rimpianti per una gara piena zeppa di occasioni sprecate (si contano almeno due nitide chance a porta spalancata), legni colpiti (due pali) e un portiere avversario (Caprile) in giornata di miracoli. I protagonisti della partita diventano ben presto due titolari fuori programma: il debuttante Borrelli nelle fila dei sardi e il bianconero Kabasele, rilanciato dal tecnico Runjaic dal primo minuto al posto dell’indisponibile Kristensen. Entrambi i giocatori saranno i marcatori della sfida. Parte meglio la formazione di casa che con Zaniolo prende il palo all’8’. Il Cagliari sornione comincia a dare segnali di risveglio attraverso una serie di minacciose ripartenze che mandano in affanno la retroguardia di casa. Al 25’ si sblocca il match: dopo una carambola in area friulana, il pallone arriva tra i piedi del 25enne di Campobasso che, completamente libero da marcatura e a pochi passi dalla porta, mette a segno la sua prima rete nella massima categoria. Sotto di un gol, il merito dell’Udinese è quello di non demordere. Poco prima dell’intervallo, infatti, l’estremo difensore rossoblù compie due prodezze su Atta prima e Piotrowski poi. Poco dopo, lo stesso Atta prende in pieno la traversa con un bel colpo di testa. Si va all’intervallo incredibilmente con i sardi in vantaggio. La ripresa si apre ancora con un’Udinese arrembante; Goglichidze si divora una ghiottissima occasione. Poi, però, gli ospiti sono costretti ad incassare il pareggio: al 58’, Kabasele approfitta di uno svarione difensivo commesso da Adopo in collaborazione con Ze Pedro e va a timbrare l’1-1 prima di commuoversi ed uscire dal terreno di gioco per dei guai muscolari. Nel finale di gara, padroni di casa che sprecano ancora con Zaniolo e Davis. Fra Udinese e Cagliari – che continuano a procedere a braccetto in classifica a quota 8 – è il terzo pareggio degli ultimi 5 incroci in A.

BOLOGNA – PISA 4-0

24’ Cambiaghi, 38’ Moro, 40’ Orsolini, 54’ Odgaard

Rotonda vittoria rossoblù sul Pisa. Tutto facile per il Bologna che travolge il Pisa per 4-0. Al “Dall’Ara” c’è stata partita solo per 24’, dal momento in cui Cambiaghi ha realizzato il primo gol dei felsinei festeggiando così anche la sua prima convocazione in maglia azzurra. Poi l’episodio chiave al 36’: l’espulsione per rosso diretto di Touré (trattenuta su Cambiaghi interrompendo una chiara occasione da rete). Dalla punizione conseguente è scaturito il 2-0, con rete di Moro (complice una deviazione di Semper). Orsolini prima colpisce un palo e poi cala il tris al 40’. Con i toscani in dieci, è pura accademia nel secondo tempo per la squadra di Italiano. Al 54’ Odgaard termina il lavoro iniziato nella prima frazione, realizzando il definitivo 4-0. Poi tante altre opportunità per i padroni di casa (non sfruttate) per realizzare il quinto gol. Il Bologna sale a quota 10 punti e festeggia nel migliore dei modi il suo 116esimo compleanno: è la partenza migliore della squadra rossoblù dal campionato 2016-2017 (furono 10 anche allora i punti conquistati dopo 6 giornate).

FIORENTINA – ROMA 1-2

14’ Kean (F), 22’ Soulé (R), 30’ Cristante (R)

In attesa di Napoli-Genoa e Juventus-Milan, la Roma è sola momentaneamente al comando della classifica. Si tinge ancora di giallorosso la colonna delle vittorie: sono già 3 quelle ottenute in trasferta, compreso il derby disputato fuori casa. Il colore predominante, invece, sul fronte opposto è decisamente di un grigio scuro, tendente addirittura al nerastro. Sei le partite disputate con risultati equamente divisi per i padroni di casa, tra 3 sconfitte (tutte casalinghe) e altrettanti pareggi. La banda del Gasp è apparsa sempre più convinta dei propri mezzi, oggi ha gestito bene anche correndo qualche rischio nel corso della ripresa. Tenuto conto che le prossime tre partite vedranno la Fiorentina impegnata per due volte a San Siro – prima contro il Milan e poi contro l’Inter – con in mezzo il derby dell’Appennino con il Bologna, il futuro non pare affatto in discesa per l’undici di Pioli. I gol, tutti nel primo tempo. Avvio favorevole ai viola, in vantaggio al 14’ grazie a un gran destro inventato dal nulla o quasi da Kean (prima rete in campionato per lui). Poi dal 22’ – dal gol del pareggio con una staffilata di sinistro di Soulé – è venuta fuori la Roma, che ha capitalizzato al 30’ trovando la rete del vantaggio grazie a un colpo di testa vincente di Cristante su azione d’angolo, battuto molto bene da Soulé sul primo palo. Al 38’, a proposito di pali, legno clamoroso colpito da Kean di sinistro, dopo un bel lancio in profondità di Fazzini. Nell’intervallo l’ingresso di Piccoli. L’ex cagliaritano ha colto a sua volta nella ripresa una traversa e nel finale erroraccio sotto porta di Gosens.