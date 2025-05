La Roma non si ferma, anche la Fiorentina va ko! Decide Dovbyk

“Voi scommettereste un euro sulla Roma in Champions a fine campionato?” . Qualche settimana fa così aveva risposto Claudio Ranieri a chi gli chiedeva se nutrisse qualche speranza in una clamorosa qualificazione per la prossima Champions League. Oggi, dopo il successo per 1 a 0 all’Olimpico ai danni della Fiorentina, in molti rimpiangono di non avere scommesso solo un paio di mesi fa su una Roma che, settimana dopo settimana. sta rendendo sempre più concreta un’ indicibile utopia.

Diciannovesimo risultato utile e momentaneo quarto posto, in attesa di Bologna- Juve : a tre giornate dal termine la Roma, che non ha un calendario semplice, sogna a occhi aperti.

La vittoria di oggi presenta tutte le virtù acquisite dall’arrivo di Ranieri: pazienza, resistenza e cinismo. Anche la gestione dei momenti critici, sino a qualche tempo fa vero cruccio del mister di Testaccio, è diventata un punto di forza per Mancini e compagni, pur privi di Dybala da più di un mese.

Dopo una prima fase di studio, con Palladino a creare densità in mezzo al campo a impedire le verticalizzazioni agli avversari, i viola riescono a trovare Kean nello spazio in profondità.

Al 25′ L’attaccante viola si libera dalla marcatura con un tacco sontuoso e conclude a tu per tu con Svilar, bravissimo nel chiudere lo specchio in uscita bassa. Passano pochi minuti e al 29′ l’ex Everton e Juve ci riprova, questa volta la conclusione dall’interno dell’area non impensierisce troppo il portiere giallorosso.

Al 33′ è Celik, servito da Soulè, a scaldare i guantoni di De Gea con una conclusione potente diretta sotto la traversa, con l’estremo spagnolo a spingere in angolo.

Al quarto minuto di recupero Shomurodov colpisce con il mancino di controbalzo dal limite dell’area, ancora una volta De Gea dimostra tutto il suo talento e devia in angolo. La panchina viola vorrebbe il duplice fischio; Chiffi lascia battere il corner dai cui sviluppi Dovbyk trova il vantaggio con un colpo di testa a un metro dalla porta viola su assist di collo esterno di Angelino.

A inizio ripresa la Roma parte meglio degli avversari, ma con il passare dei minuti la Fiorentina cresce, arrivando ad occupare stabilmente la metacampo giallorossa. Ranieri decide di giocare senza attaccanti di riferimento, mentre Palladino inserisce Gudmundsson per l’ex Zaniolo, bersagliato incessantemente dai tifosi. Il dominio nel possesso palla si traduce in una sola grande occasione per i toscani, ancora con Kean neutralizzato da Svilar.

Al triplice fischio esplode la gioia di un Olimpico gremito ed euforico; tutt’altro spirito in casa viola dove la frustrazione e il rammarico per la sconfitta che decreta l’addio alle speranze Champions porta all’espulsione di Zaniolo, protagonista di commenti ritenuti impropri da Chiffi.

Adesso Palladino e i suoi dovranno rapidamente smaltire la delusione e concentrarsi sulla semifinale di Conference con il Betis. La Roma sarà invece attesa dall’esame di maturità a Bergamo, contro quella che, contro ogni scommessa, è diventata una diretta concorrente per la qualificazione alla Champions League.