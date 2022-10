La Roma perde Dybala, attesa per gli esami, si teme per i Mondiali

Una vittoria senza sorriso quella che conquista la Roma. Non sorride di certo Josè Mourinho sia per la prova dei suoi che per l’infortunio di Paulo Dybala. Lo Special One aveva chiesto una prestazione più determinata in zona gol invece i giallorossi hanno dovuto soffrire fino alla fine per portare a casa i tre punti. Ma la nota stonata della serata dell’Olimpico è senza dubbio l’infortunio di Dybala, l’infortunio al quadricipite sinistro tiene in ansia Mourinho e tutti i tifosi della Roma.

“Dico che Dybala sta male per non dire molto, molto male. Rivederlo prima del 2023? Non sono un dottore, non ho parlato con un dottore, ma posso dire che è difficile”.

In mattinata l’argentino si sottoporrà agli esami strumentali, ma a questo punto sembra evidente che si tratti di una lesione al quadricipite della coscia sinistra. Ora non resta che capirne l’entità: se dovesse essere di secondo grado, i tempi di recupero si aggirerebbero sui 30 giorni. A quel punto, Dybala rischierebbe di non essere pronto nemmeno per il Mondiale, che comincerà il prossimo 20 novembre.