Roma

La Roma presenta il progetto del nuovo stadio. Giornata storica

La Roma consegna il progetto preliminare del nuovo stadio: un passo decisivo verso il futuro giallorosso

Dic 23, 20251 Lettura
Credit photo https://www.asroma.com/

Con un annuncio ufficiale, l’AS Roma ha comunicato la consegna del PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica) per la realizzazione del nuovo stadio a Pietralata, avvenuta il 23 dicembre 2025. Questo passaggio strategico segna un traguardo fondamentale nel percorso verso la costruzione di un’infrastruttura che ambisce a essere tra le più avanzate del panorama sportivo europeo.

Il progetto depositato rappresenta la sintesi di un lavoro tecnico rigoroso, caratterizzato da una forte attenzione alla sostenibilità ambientale, alla qualità architettonica e al radicamento nel territorio romano. L’obiettivo del Club è chiaro: dotare la città di un impianto all’altezza della sua storia e della passione dei suoi tifosi.

Le caratteristiche del nuovo impianto

Tra gli elementi più rilevanti del nuovo stadio spiccano:

  • Una Curva Sud monumentale, la più grande d’Europa, pensata come fulcro emotivo e simbolico della tifoseria romanista.
  • Un design architettonico iconico, che fonde tradizione romana e linee contemporanee, in armonia con il paesaggio urbano.
  • Spazi multifunzionali e moderni, pensati per offrire un’esperienza immersiva nel mondo AS Roma anche oltre le partite.
  • Interventi strutturati su mobilità, servizi e integrazione urbana, con l’intento di creare un vero polo sportivo e sociale per la Capitale.

Collaborazione istituzionale e obiettivi europei

L’AS Roma ha voluto esprimere un ringraziamento speciale al Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per il continuo supporto e la collaborazione dimostrata nel corso dell’intero iter progettuale. Il Club ha inoltre esteso la propria gratitudine a Roma Capitale, alle autorità locali e a tutti gli stakeholder coinvolti, sottolineando l’importanza del lavoro sinergico che proseguirà nei prossimi mesi.

La presentazione del PFTE non è solo un passaggio formale: è un segnale concreto dell’impegno del Club verso la realizzazione di uno stadio moderno, sostenibile e strategico per il futuro dell’intera città.

Grazie alle sue dimensioni, innovazione tecnologica e impatto urbano previsto, lo stadio di Pietralata è stato già inserito tra le candidature italiane per ospitare UEFA Euro 2032, un riconoscimento che rafforza ulteriormente la rilevanza dell’opera.

Un futuro ambizioso per la Roma e per la città

Con la consegna del progetto definitivo, l’AS Roma conferma la propria determinazione nel dotare la Capitale di un impianto all’avanguardia, capace di diventare motivo di orgoglio per i cittadini e per tutti i tifosi giallorossi. Il Club continua a lavorare con passione, responsabilità e visione: il futuro della casa romanista è sempre più vicino.

Redazione

