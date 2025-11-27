Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Soccer, serie A match, AS Roma v Parma Mario Hermoso of AS Roma celebrates scoring his goal during the serie A match between AS Roma v Parma at olimpico stadium in Rome, Italy, Oct 29th, 2025. Imago-Images Emmefoto Copyright: xImago-Images Emmefotox
Europa League

La Roma riparte anche in Europa, Midtjylland sconfitto 2-1

Nov 27, 20251 Lettura

Nemmeno il tempo di riprendersi dalla vittoria della Roma contro la Cremonese in trasferta per 1-3 e subito ci ritroviamo a commentare l’ennesimo capolavoro di una squadra che sta migliorando tantissimo in tutti gli aspetti. Considerando soprattutto le difficoltà affrontate in Europa, ora è possibile dire che il ‘Gasp’ ha dimostrato in pochi mesi di saper fare le cose in grande dopo l’esperienza all’Atalanta.

Dopo l’arrivo a ‘Trigoria’ quasi tutti si aspettavano questo tipo di squadra, capace di colpire al momento giusto, subendo pochi gol da parte degli avversari, come successo ieri.

Il successo di misura contro il Midtjylland (momentanea capolista del tabellone di Europa League) ha sciolto completamente i calciatori, con i tifosi sempre pronti a sostenere la propria squadra in un ‘Olimpico’ che mostra sempre il suo fascino grazie alle coreografie e all’atmosfera che si respira in quei 90 minuti.

I giallorossi passano subito in vantaggio grazie all’inaspettato El Aynaoui che sfrutta il cross di Çelik con un tiro al volo sul secondo palo. Nulla da fare per l’estremo difensore avversario. Nella ripresa dopo varie occasioni create dal reparto avanzato della Roma, i padroni di casa trovano il raddoppio in contropiede con El-Shaarawy sempre pronto all’appuntamento su servizio di Bailey.

Gli avversari accorciano con Paulihno all’86°, ma la partita termina così.

Continua il grande momento della squadra capitolina, che in ogni partita regala gioie ai propri tifosi. Bene Dybala e Pellegrini, Wesley da rivedere in fase difensiva perché non ha coperto bene la propria fascia in occasione della rete degli avversari, che non permette alla propria squadra di mettere a referto un altro ‘cleen-sheet’.

Ora il test contro il Napoli di Antonio Conte servirà per capire se la Roma può veramente sognare e puntare al tricolore. È ancora molto presto, ma lo stato attuale dei calciatori promette bene e il doppio impegno sembra essere un’arma in più che focalizza maggiormente l’attenzione ai giocatori verso le prossime sfide.

0 Shares

Articoli correlati

Il Bologna non si ferma più! Poker servito al Salisburgo

Nov 28, 2025

Porto a gonfie vele, nottingham 3mendo. Lione, 6 bellissimo

Nov 28, 2025

Bologna-Salisburgo, le probabili formazioni, orario, dove vederla in TV

Nov 27, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.