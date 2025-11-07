La Roma riprende la marcia. Soulé e Pellegrini stendono i Rangers

La Roma di Gasperini vuole a tutti i costi esserci agli ottavi di finale, ma per farlo bisognerà preparare le partite con più attenzione e cattiveria per ottenere questo obiettivo. Nello scorso anno i tifosi si aspettavano altro, quest’anno può rappresentare la rinascita della squadra sotto ogni punto di vista.

PELLEGRINI E IL RITORNO AL GOL: SERATA MEMORABILE

Per ogni squadra che si rispetti, è necessario ripartire dal presente di questa squadra dopo la sconfitta di misura a ‘San Siro’ contro il Milan, e oggi ha dimostrato di avere le qualità e capacità giuste per indossare una maglia pesante per una squadra come quella giallorossa nella sfida contro il Rangers valida per la quarta giornata della ‘League Phase’ di Europa League. Il gol nel derby in campionato non basta, serve determinazione e costanza senza troppe voci fuori dal campo, in modo da metterlo sempre in condizione di giocare e dire la propria sul campo a suon di prestazioni e gol, come quello realizzato nella giornata di ieri.

DYBALA OUT? SOULÉ NON MANCA ALL’APPUNTAMENTO

Oltre alla concentrazione c’è bisogno anche del supporto in attacco, guardando oltre il solito Paulo Dybala e proprio per questo viene in aiuto l’ex gioiello della Juventus Matías Soulé che sforna prestazioni eccellenti sul terreno di gioco, mettendo in secondo piano l’assenza del connazionale. Il tecnico può essere sicuramente soddisfatto dei suoi giocatori, soprattutto dopo le prestazioni deludenti contro Lille e Viktoria Plzeň entrambe disputate all’Olimpico. L’effetto “trasferta” è vissuto in maniera tranquilla dai calciatori, mentre in casa non riescono a rendere davanti al proprio pubblico, strano ma i fatti dimostrano questo. Tuttavia non bisogna farne un dramma, perché al momento i giallorossi sono concentrati su ogni fronte, aspettando anche la Coppa Italia da disputarsi a gennaio del 2026.

TORNA LA SERIE A: ZANIOLO NON FA PAURA

Ora però bisogna concentrarsi sul presente e su quello che può dare la Roma, perché con il cambio di allenatore si è visto già in questi primi mesi un cambio di marcia netto rispetto alle scorse stagioni.

In questo momento bisogna tornare con i piedi per terra e concentrarsi sulla prossima sfida di Serie A contro l’Udinese prima della sosta delle nazionali, cercando di non perdere mai di vista i primi 4 posti che garantirebbero un ritorno molto importante in Champions non solo in termini economici, ma anche morali perché un palcoscenico del genere non si vede a Roma da parecchio tempo. I bianconeri hanno una pedina molto riconosciuta dall’ambiente romano, ovvero Nicolò Zaniolo, che già con la maglia dell’Atalanta aveva messo il timbro nella sua ex casa con Gasperini in panchina. In quel momento l’esultanza del classe ‘99 aveva fatto infuriare e non poco i tifosi giallorossi. Stavolta come finirà?