Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Europa League

La Roma riprende la marcia. Soulé e Pellegrini stendono i Rangers

Finalmente i giallorossi tornano alla vittoria in una trasferta insidiosa contro il Rangers

Nov 7, 20252 Lettura
GLASGOW, SCOTLAND - NOVEMBER 06: Max Aarons of Rangers looks dejected after his team concede the first goal of the match during the UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD4 match between Rangers FC and AS Roma at Ibrox Stadium on November 06, 2025 in Glasgow, Scotland. (Photo by George Wood - UEFA/UEFA via Getty Images)

La Roma di Gasperini vuole a tutti i costi esserci agli ottavi di finale, ma per farlo bisognerà preparare le partite con più attenzione e cattiveria per ottenere questo obiettivo. Nello scorso anno i tifosi si aspettavano altro, quest’anno può rappresentare la rinascita della squadra sotto ogni punto di vista.

PELLEGRINI E IL RITORNO AL GOL: SERATA MEMORABILE

Per ogni squadra che si rispetti, è necessario ripartire dal presente di questa squadra dopo la sconfitta di misura a ‘San Siro’ contro il Milan, e oggi ha dimostrato di avere le qualità e capacità giuste per indossare una maglia pesante per una squadra come quella giallorossa nella sfida contro il Rangers valida per la quarta giornata della ‘League Phase’ di Europa League. Il gol nel derby in campionato non basta, serve determinazione e costanza senza troppe voci fuori dal campo, in modo da metterlo sempre in condizione di giocare e dire la propria sul campo a suon di prestazioni e gol, come quello realizzato nella giornata di ieri.

DYBALA OUT? SOULÉ NON MANCA ALL’APPUNTAMENTO

Oltre alla concentrazione c’è bisogno anche del supporto in attacco, guardando oltre il solito Paulo Dybala e proprio per questo viene in aiuto l’ex gioiello della Juventus Matías Soulé che sforna prestazioni eccellenti sul terreno di gioco, mettendo in secondo piano l’assenza del connazionale. Il tecnico può essere sicuramente soddisfatto dei suoi giocatori, soprattutto dopo le prestazioni deludenti contro Lille e Viktoria Plzeň entrambe disputate all’Olimpico. L’effetto “trasferta” è vissuto in maniera tranquilla dai calciatori, mentre in casa non riescono a rendere davanti al proprio pubblico, strano ma i fatti dimostrano questo. Tuttavia non bisogna farne un dramma, perché al momento i giallorossi sono concentrati su ogni fronte, aspettando anche la Coppa Italia da disputarsi a gennaio del 2026.

TORNA LA SERIE A: ZANIOLO NON FA PAURA

Ora però bisogna concentrarsi sul presente e su quello che può dare la Roma, perché con il cambio di allenatore si è visto già in questi primi mesi un cambio di marcia netto rispetto alle scorse stagioni.

In questo momento bisogna tornare con i piedi per terra e concentrarsi sulla prossima sfida di Serie A contro l’Udinese prima della sosta delle nazionali, cercando di non perdere mai di vista i primi 4 posti che garantirebbero un ritorno molto importante in Champions non solo in termini economici, ma anche morali perché un palcoscenico del genere non si vede a Roma da parecchio tempo. I bianconeri hanno una pedina molto riconosciuta dall’ambiente romano, ovvero Nicolò Zaniolo, che già con la maglia dell’Atalanta aveva messo il timbro nella sua ex casa con Gasperini in panchina. In quel momento l’esultanza del classe ‘99 aveva fatto infuriare e non poco i tifosi giallorossi. Stavolta come finirà?

0 Shares

Articoli correlati

Bologna, occasione sprecata! 0-0 contro il Brann. Pass in bilico

Nov 7, 2025

Midtjylland primo in solitaria, frenata Dinamo, Braga-Genk: altro 3-4!

Nov 7, 2025

Rangers-Roma, le probabili formazioni, orario, dove vederla in TV

Nov 6, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.