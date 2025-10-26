Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Serie A

La Roma ritrova la testa! Risalita Toro, Verona raggiunto al 92’

I giallorossi sbancano il “Mapei” con la rete della Joya e agganciano il Napoli in testa alla classifica a quota 18. I granata tornano a vincere in rimonta e continuano a risalire la china, per il Genoa è il peggior avvio di sempre. I sardi sotto di due reti, agguantano l’Hellas al 92’ con Felici

Ott 26, 20253 Lettura
05.10.2025 Fiorentina vs Roma (Serie A) Sport; Calcio; 6° Giornata Nella foto: Esultanza (Foto Gino Mancini)

TORINO – GENOA 2-1
7’ Thorsby (G), 63’ Sabelli su aut. (T), 90’ Maripan (T)

Reduce dal prestigioso successo sui campioni in carica, il rigenerato Torino di Marco Baroni cerca conferme nel match dell’ora di pranzo valido per l’ottava giornata. E’ tuttavia un avvio stentato quello palesato dai granata, irriconoscibili rispetto alla grande prova fornita contro il Napoli. Tanto che dopo appena sette giri di lancetta è il Genoa a sbloccarla: Asllani incappa in un liscio fuori programma che permette a Thorsby di trovarsi tutto solo davanti al portiere Paleari (vice dell’infortunato Israel), il rossoblù non sbaglia e porta in vantaggio i liguri. Il Toro è visibilmente sotto shock e la compagine di Vieira prova ad approfittarne, ma né Thorsby (fuori di un soffio) né Ekhator (sciupone) riescono a trovare il gol del raddoppio. Tutto rimandato al secondo tempo, ed è proprio nella ripresa che si rivede la squadra capace di battere i campioni appena una settimana fa: i padroni di casa alzano i ritmi e costruiscono una serie di occasioni che cominciano a far vacillare la retroguardia avversaria. Il pareggio, tuttavia, si concretizza per una sfortunata deviazione nella propria porta di Sabelli che, nel tentativo di allontanare un insidioso traversone di Pedersen e anticipare un giocatore granata, beffa il compagno Leali (63’). Il pari produce l’effetto di dare nuova linfa all’undici di Baroni, il quale decide di calare la carta Ngonge. Una mossa che risulterà quantomai corretta: l’ex Napoli mette in continua apprensione i rossoblù con accelerazioni e serpentine degne di nota. Proprio allo scadere è Maripan a dare il successo al Torino: al 90’, il difensore cileno si traveste da attaccante di razza e con una botta al volo manda in visibilio il pubblico presente. I granata tornano a vincere una gara in rimonta 14 mesi dopo l’ultima volta (25 agosto 2024, contro l’Atalanta). Per il Genoa, invece, è notte fonda: è il peggior avvio di sempre per il Grifone che, finora, ha ottenuto solo 3 punti nelle 8 gare disputate.

HELLAS VERONA – CAGLIARI 2-2
23’ Gagliardini (HV), 59’ Orban (HV), 77’ Idrissi (C), 92’ Felici (C)

Grande delusione da parte dei giocatori scaligeri e del pubblico di casa per un pareggio giunto solo allo scadere, in pieno recupero. Hellas che era addirittura riuscito ad andare avanti 2-0 grazie alle reti di Gagliardini al 23’ e di Orban nella ripresa al 59’. Nel mezzo tante altre occasioni per la formazione gialloblù, con Caprile che ha dovuto fare gli straordinari per cercare di evitare un passivo pesante. Poi, al 77’, il gol di Idrissi è stato un fulmine a ciel sereno per l’Hellas che è andato in difficoltà e, nel recupero, la rete di Felici ha rimesso definitivamente il Cagliari in carreggiata (92’), consentendo alla compagine di Pisacane di tornare in Sardegna con un punto importantissimo per la classifica dopo uno scontro diretto per la salvezza. Il Verona ora sarà atteso dalla sfida con il Como, mentre il Cagliari da quella con il Sassuolo.

SASSUOLO – ROMA 0-1
16’ Dybala

Poker di successi giallorossi in trasferta, 4 su 4, che significa in campionato nessun punto lasciato al Pisa, poi alla Lazio nella stracittadina, alla Fiorentina e, oggi, al Sassuolo nella sfida di Reggio Emilia. Una vittoria che dà nuovamente il primato in classifica alla banda del Gasp, a quota 18, Napoli agganciato. Per il Sassuolo, invece, si tratta del secondo stop interno che fa seguito a quello conseguito contro il Napoli alla prima giornata del torneo. La squadra capitolina conclude la settimana con un ritorno al successo che ha interrotto la mini striscia di sconfitte (due) subìte prima con l’Inter poi, in Europa League, contro il Viktoria Plzen. Il gol decisivo lo realizza Dybala al 16’, bravo ad approfittare di una respinta del portiere Muric seguita a un tiro a giro di uno straripante Cristante. Per la Joya si è trattato del primo timbro in questo campionato. Nella ripresa occasioni giallorosse per il raddoppio, soprattutto con Wesley (dirottato a sinistra e protagonista di un grande secondo tempo) e Celik, in diverse circostanze la formazione di Gasperini è andata vicina al punto del 2-0. La conclusione di Pellegrini, innescata da una sponda di Dovbyk, con uno “scavetto” che ha superato il portiere neroverde è stata fermata solo dalla respinta del palo, colpito a mezza altezza. Prossima uscita per la Roma capolista all’Olimpico, nel turno infrasettimanale, contro un’altra squadra emiliana: il Parma di Cuesta (mercoledì alle 18.30).

Emanuele Tocchi

Serie A

