La Roma sfiora l’impresa, 2-2 e in finale va il Leverkusen

Il gran cuore non è bastato. E neppure uno Svilar paratutto e autore però di un’unica ingenuità costata la prima rete degli avversari. La Roma esce dallo stadio del Bayer Leverkusen con un pareggio per 2-2 dopo essere stata avanti con due rigori trasformati da Paredes. Sotto di due reti, i tedeschi, già molto determinati nella prima frazione con occasioni da rete a ripetizione non concretizzate, sono stati bravi a non scomporsi e a riprenderla portando a casa il passaggio alla finale di Dublino dove, mercoledì 22 maggio, troveranno la sorprendente Atalanta. La Roma esce comunque dalla competizione a testa alta. Il Bayer Leverkusen si gusta invece la rivincita dell’eliminazione subita lo scorso anno proprio dai giallorossi nella semifinale della competizione. Al 3′ i padroni di casa si rendono pericolosi con Frimpong che, servito da Hlozek, è però anticipato da Spinazzola. Al 4′ i giallorossi hanno l’occasione per passare in vantaggio e cominciare così a rimettere in discussione il discorso qualificazione: Lukaku raccoglie bene un lancio di Pellegrini ma, al momento di concludere, è anticipato da Kovar. Al 9′ arriva la prima conclusione dei tedeschi con Xhaka che però, dal limite, sfodera una conclusione alle stelle. Al 14′ la Roma si proietta ancora all’offensiva con Pellegrini che tenta un filtrante per servire Azmoun, la palla termina però tra le braccia di Kovar.

La Roma si trova nella necessità di fare la partita per recuperare lo svantaggio e continua a farsi viva dalle parti di Kovar, Al 16′ il Bayer Leverkusen va a un passo dal vantaggio , Palacios scambia con Hoffmann e lascia partire una conclusione centrale che Svilar respinge con i pugni. Al 17′ la Roma replica con un’incornata centrale di Pellegrini su cross di Cristante su cui Kovar non ha problemi. Al 19′ Spinazzola accusa problemi fisici e si accascia a terra, Frimpong , anziché buttare il pallone fuoricampo, prosegue e si creano così momenti di incomprensione, il direttore di gara, ovvero Denny Makkelie, estrae il cartellino giallo per Mancini e Pellegrini per la Roma e per Tapsoba per i teutonici. Spinazzola non ce la fa e Daniele De Rossi deve tirarlo fuori dalla mischia per mandare in campo Zalewski al minuto 21. Al 25′ Azmoun commette fallo su Palacios e il direttore di gara concede una punizione al Bayer Leverkusen, Hlozek calcia centralmente e Svilar alza in calcio d’angolo. Dopo un avvio favorevole alla Roma, i padroni di casa prendono le misure del match rendendosi pericolosi più volte.

Al 29′ il Bayer Leverkusen va molto vicino al gol con un palo colpito da Palacios con un diagonale su assist di Xhaka dalla destra. Al 32′ Frimpong ci prova dal limite ma Svilar devia in corner. Al 37′ tedeschi ancora in evidenza con un diagonale di Hofmann a lato. Il Bayer Leverkusen sembra padrone della gara con una Roma incapace di uscire dal suo guscio. Al 39′ Svilar nega a Hlozek la gioia del gol, i tedeschi sono costantemente in fase offensiva desiderosi come sono di chiudere il discorso qualificazione. Al 42′ Tah commette fallo su Azmoun e il direttore di gara assegna alla Roma un calcio di rigore. Dagli undici metri Paredes trasforma riaprendo per la Roma la possibilità di acciuffare la qualificazione. Giallorossi in vantaggio nonostante la netta difficoltà per il continuo pressing dei tedeschi. Al 49′ Azmoun prova a proporre un tema ma Tah intercetta il suo tentativo e la palla termina tra le braccia di Kovar. I giallorossi archiviano la prima frazione in vantaggio.

Discorso qualificazione ancora in bilico, anche se il Bayer Leverkusen ha prevalso per ampi tratti dopo un iniziale sussulto giallorosso producendosi spesso all’offensiva e trovando uno Svilar versione saracinesca. Al 5′ della ripresa Cristante ha una buona occasione ma conclude centralmente su Kovar. Al 9′ il Bayer cerca la via del pareggio con un diagonale dal limite di Adli su assist di Hlozek che termina a lato. All’11’ la Roma prova a sfondare con un tiro dal limite di Azmoun che Kovar respinge non senza qualche difficoltà. Un minuto dopo Adli vede fuori dai pali Svilar ma conclude debolmente. Al 13′ El Shaarawy tenta di superare Kovar con un diagonale ma si vede deviare la conclusione dal portiere tedesco. La partita vive di continue fiammate da una parte e dall’altra, al 14′ il Bayer si produce in un contropiede, Frimpong serve Hofmann che, da distanza ravvicinata, conclude però su Svilar vanificando un’occasione molto nitida per andare a bersaglio. Al 17′, sugli sviluppi di un corner giallorosso, Hlozek prende la sfera con la mano, l’arbitro consulta il Var e assegna alla Roma il secondo calcio di rigore. Dagli undici metri ancora Paredes supera Kovar spiazzandolo, la Roma raddoppia e azzera lo svantaggio rimettendo completamente in ballo il discorso qualificazione. Al 24′ il Bayer prova a pungere per tornare avanti nel computo complessivo ma Hofmann , lanciato in profondità, si vede anticipare da Svilar al momento di concludere.

Al 27′ Adli tenta di riportare in partita il Bayer ma conclude a lato da posizione favorevole. Al 35′ i tedeschi ci riprovano con un’incornata di Frimpong a lato su cross dalla sinistra di Hincapiè. Al 37′ , per la Roma, arriva però la doccia gelata. Sugli sviluppi di un corner, Svilar esce a vuoto e Mancini devia sfortunatamente nella porta romanista il gol che vale l’1-2 per il Bayer Leverkusen. Al 42′ Adli cerca il gol del pareggio con un tiro dal limite ma Svilar respinge. Al 44′ Frimpong ci prova con un diagonale ma Svilar respinge. L’attaccante del Bayer Leverkusen appare molto nervoso e Xabi Alonso lo sostituisce. Al 50′ Schick vede Svilar fuori dai pali e prova a sorprenderlo con un pallonetto senza riuscirci. Al 52′ Stanisic gela per la seconda volta la Roma ricevendo la sfera da Xhaka e infilando Svilar. Finisce 2-2 e il sogno di finale della Roma svanisce.