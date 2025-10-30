Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Serie A

La Roma si riprende la vetta, Inter e Juventus non sbagliano

L’Inter ritrova i tre punti. Prima vittoria post-Tudor per la Juve. Crolla il Genoa, il Como vola.

Ott 30, 20252 Lettura
Soccer, serie A match, AS Roma v Parma Mario Hermoso of AS Roma celebrates scoring his goal during the serie A match between AS Roma v Parma at olimpico stadium in Rome, Italy, Oct 29th, 2025. Imago-Images Emmefoto Copyright: xImago-Images Emmefotox

La Roma supera il Parma 2-1 all’Olimpico e resta in vetta alla classifica di Serie A insieme al Napoli. In un match che ha visto opposti il tecnico più esperto del campionato al più giovane, il primo tempo si è acceso soprattutto grazie agli interventi dei portieri: Svilar decisivo su Ordonez, mentre Suzuki si è opposto a Dybala. I giallorossi avevano trovato il vantaggio con Soulé, ma il gol è stato annullato per fuorigioco di Celik. Nella ripresa il Parma parte meglio, ma è la Roma a sbloccare il risultato: Hermoso segna di testa al 63’ approfittando di un’uscita a vuoto di Suzuki. All’81’ è Dovbyk a raddoppiare dopo un’altra parata fondamentale di Svilar. Il Parma accorcia con Circati all’86’, ma il risultato non cambia. La Roma vince e resta a quota 22 punti insieme al Napoli.

Dopo la pesante sconfitta contro il Napoli, l’Inter si riscatta battendo la Fiorentina 3-0 nella nona giornata di Serie A. La squadra di Cristian Chivu domina il possesso palla e crea numerose occasioni, ma deve fare i conti con un super De Gea, protagonista di almeno tre interventi decisivi. La svolta arriva nella ripresa grazie ai centrocampisti: Calhanoglu sblocca con un gran destro da fuori, seguito da Sucic, che finalizza al meglio una giocata di Lautaro. I nerazzurri tornano a vincere e salgono a 18 punti, raggiungendo il Milan al terzo posto.

La Juventus torna al successo dopo l’esonero di Igor Tudor e lo fa battendo 3-1 l’Udinese all’Allianz Stadium. In attesa dell’ufficialità per Luciano Spalletti, la squadra è stata affidata temporaneamente a Massimo Brambilla, che ottiene subito un successo convincente. Vlahovic apre le marcature al 5’ su rigore, ma è Zaniolo a pareggiare i conti nel recupero del primo tempo con un sinistro preciso. Nella ripresa salgono in cattedra Gatti, autore del 2-1 su assist di Cambiaso, e Yildiz, che chiude i conti al 96’ con un altro rigore. La Vecchia Signora sale a 15 punti, interrompendo un digiuno lungo oltre un mese.

Il Como conquista una vittoria pesante contro l’Hellas Verona per 3-1 e si porta a quota 16 punti in classifica, rilanciandosi in ottica europea. Apre le marcature Douvikas al 9’, ma il pari scaligero di Suat Serdar (25’) rimette tutto in discussione dopo un errore di Butez. Nel secondo tempo però il Como prende il controllo del match con Posch (61’) e Vojvoda (92’), chiudendo definitivamente i conti. Prestazione solida nonostante una prova opaca di Nico Paz.

Bologna e Torino non si fanno male in un pareggio a reti bianche nella nona giornata di Serie A. Il match del Dall’Ara si chiude sullo 0-0, con poche emozioni e una sola vera occasione: una traversa colpita da Che Adams, che sfiora il gol partita. La Cremonese espugna il Ferraris battendo 2-0 il Genoa grazie a una super prestazione di Federico Bonazzoli, autore di una doppietta spettacolare. Il secondo gol, una rovesciata da applausi, infiamma la tifoseria grigiorossa. Per il Genoa è crisi nera: cresce la contestazione dei tifosi rossoblù, e il tecnico Vieira ora rischia seriamente l’esonero.

