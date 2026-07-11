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Roma

La Roma sogna Garnacho: il Chelsea fissa il prezzo, c’è un’apertura

I giallorossi valutano l’esterno argentino per rinforzare le corsie offensive. Il Chelsea apre alla cessione, mentre il giocatore vede di buon occhio il trasferimento in Serie A.

Lug 11, 20261 Lettura
BILBAO, SPAIN - MAY 21: Alejandro Garnacho of Manchester United arrives at the stadium prior to the UEFA Europa League Final 2025 between Tottenham Hotspur and Manchester United at Estadio de San Mames on May 21, 2025 in Bilbao, Spain. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)

La Roma accelera la ricerca di un esterno offensivo di qualità e tra i profili monitorati con maggiore attenzione c’è Alejandro Garnacho. Dopo il mancato affondo per Mason Greenwood, la dirigenza giallorossa ha avviato i primi contatti esplorativi per il talento argentino, individuato come uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto avanzato. Al momento non è stata presentata alcuna offerta ufficiale, ma i dialoghi sono iniziati e il nome dell’ex Manchester United resta in cima alla lista delle alternative.

Il Chelsea apre alla cessione ma detta le regole

Il Chelsea è disposto a lasciar partire Garnacho, che non rientra più nei piani tecnici del club londinese. Tuttavia, la società inglese ha fissato una linea precisa: il trasferimento dovrà avvenire esclusivamente a titolo definitivo, senza prendere in considerazione formule in prestito o con diritto di riscatto.

Sul fronte economico, la valutazione del cartellino si aggira intorno ai 35-40 milioni di euro, cifra che rappresenta il punto di partenza per eventuali negoziati. La Roma, per il momento, si è limitata a raccogliere informazioni, valutando la fattibilità dell’operazione prima di decidere se affondare il colpo.

Garnacho apre alla Roma e alla Serie A

Le indicazioni provenienti dall’entourage del classe 2004 sono incoraggianti per i giallorossi. Garnacho, infatti, gradirebbe un trasferimento nella Capitale e vede con favore un’esperienza nel campionato italiano.

Uno scenario ben diverso rispetto a quanto accaduto circa un anno e mezzo fa, quando il talento argentino aveva declinato la possibilità di approdare al Napoli. Oggi la Serie A rappresenta una destinazione particolarmente apprezzata dal giocatore, che ha accolto positivamente l’interesse della Roma. Resta ora da capire se il club capitolino deciderà di trasformare i primi sondaggi in una trattativa concreta per regalare a Gian Piero Gasperini un rinforzo di primo livello sulle corsie offensive.

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Cristiano Peconi
Cristiano Peconi

Cristiano Peconi è giornalista dal 2009, Fondatore e Direttore di Football-Magazine. Da anni si occupa di informazione sportiva e giornalismo digitale, coordinando la linea editoriale della testata e seguendo da vicino il calcio italiano e internazionale, il calciomercato e le principali competizioni UEFA e FIFA.

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