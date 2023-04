La Roma vuole stupire, per l’attacco pronto un colpo alla “Dybala”

La Roma si guarda intorno in vista del prossimo mercato. La società capitolina vorrebbe rinforzare l’attacco dopo la non buona stagione sia di Tammy Abraham che di Andrea Belotti. In particolare l’attaccante inglese che, in passato è stato protagonista negativo di episodi polemici reciproci nei confronti della dirigenza, in particolare del General Manager Thiago Pinto, potrebbe lasciare la capitale durante la prossima sessione estiva di mercato.

Dopo aver lasciato partire, gioco forza, Borja Mayoral che avrebbe potuto fare comodo alla società giallorossa, soprattutto in questo periodo di magra, anche in virtù del fatto che è un giocatore integro fisicamente visto che non ha mai subito infortuni significativi. Non solo: l’attaccante nativo di Parla era un pupillo della dirigenza dei blancos che non ha mai voluto privarsi del cartellino, mandandolo in prestito in varie squadre della Liga a farsi le ossa, prima di cederlo, nell’estate del 2020 alla Roma. La società giallorossa, però, ha ceduto il giocatore, che è tornato nuovamente in Liga, al Getafe nell’estate del 2022. Liberato lo slot lasciato da Mayoral, nell’estate 2022, è arrivato dal Torino Andrea Belotti: attaccante per cui Cairo arrivò a rifiutare ben 70 milioni dalla Premier. Il Presidente granata alzò pesantemente la posta, chiedendo ben 100 milioni -cifra fuori mercato- togliendo, di fatto, il “Gallo” dal mercato. Per questo motivo l’attaccante dopo aver rispettato il contratto è andato via a parametro zero. E la Roma ne ha approfittato ma, nella Capitale, l’attaccante non ha mai brillato, rimanendo relegato, per la maggior parte delle partite, in panchina.

Da qui l’esigenza della Roma di prendere un attaccante forte e formato che possa garantire un discreto numero di gol, diciamo una ventina o più a stagione, per non privare Mourinho di un puntero su cui fare affidamento e su cui costruire il gioco offensivo a partire dal prossimo campionato. Secondo quanto riportato dal giornale portoghese “A Bola”, la dirigenza dei giallorossi starebbe sondando il terreno per l’attaccante del Benfica, Gonçalo Ramos. In questa stagione, in tutte le competizioni, il centravanti delle Aquile è sceso in campo per 42 volte mettendo a segno 25 reti: prestazioni che hanno fatto piombare su di lui l’interesse di diversi club. Inoltre si è fatto notare nell’ultimo Mondiale disputato in Qatar con la maglia del Portogallo, in particolare per la tripletta rifilata alla Svizzera. Il bomber andaluso ha un contratto con il suo club di appartenenza fino al 2026 e una clausola rescissoria di 120 milioni di euro, che rende al momento la trattativa molto complicata.

Il vero colpo che la Roma sogna e che studia, per provare a fare un “Dybala bis” è Alvaro Morata. Sullo spagnolo c’è anche la Juventus che vorrebbe provare a realizzare un terzo matrimonio calcistico con lo spagnolo ma a causa delle vicissitudini giuridiche del club bianconero, molto difficilmente si potrà arrivare ad un accordo. Le altre società che seguono lo spagnolo sono il Milan, un pò più defilato, ma anche l’Inter. E con i nerazzurri lo scenario si fa interessante: Lukaku dovrebbe rientrare al Chelsea per gli accordi di prestito, salvo ulteriori modifiche che potranno avvenire in un secondo momento. I nerazzurri ed i blues hanno un ottimo rapporto, visto anche l’acquisto del giovane primavera Roberto Casadei -sempre nell’operazione Lukaku- da parte del club londinese. L’Atletico Madrid, interessato all’attaccante belga e non potendo investire grosse somme, potrebbe aggiungere il cartellino di Morata che, però, non sarebbe convinto del tutto della destinazione.

Morata fez a comemoração da mask depois do gol da vitória na partida de hoje 🤩 pic.twitter.com/wuxVRfrCxM — Paulo Dybala Brasil (@dybalabr21) March 14, 2023

Inoltre il Chelsea ha istituito un vero e proprio asse di mercato con l’Inter. Per questo motivo il Club di Stamford Bridge potrebbe decidere di lasciare ancora in prestito Big Rom ai nerazzurri oppure praticare un forte sconto per l’acquisto. Grazie a questa manovra la Roma avrebbe un bel tesoretto da poter investire e gli occhi sono su Alvaro Morata che gradirebbe la destinazione. Il giocatore, insieme alla moglie Alice ed ai figli, appena ha potuto è andato spesso e volentieri, come turista, s’intende, nella città eterna. E’ spuntato anche qualche like galeotto dello spagnolo ai vari post social della società; l’attaccante, sempre sui social, ha deciso di seguire il profilo della società giallorossa, così come confermato anche da Angelo Mangiante, giornalista ed esperto di mercato, vicino alle vicende giallorosse: azione che ha già mandato in estasi parte della tifoseria che immagina Morata fare coppia con Dybala nella prossima stagione. Intanto l’ex attaccante della Juventus e del Real Madrid, ha lanciato un segnale abbastanza forte: dopo una rete, ha festeggiato emulando la “Dybala Mask”: in tempi dove i social imperano, questo tipo di messaggi, neanche tanto subliminali, possono accendere le fantasie anche dei tifosi più razionali.