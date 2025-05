La Sampdoria retrocede in Lega Pro! Frosinone e Salernitana ai playout

Sassuolo e Pisa sono promosse in serie A. A loro si aggiungerà la vincitrice dei playoff che vedranno coinvolti Spezia, Cremonese, Juve Stabia, Catanzaro, Cesena e Palermo. In coda clamorosa retrocessione in Lega Pro per la Sampdoria insieme con Cittadella e Cosenza. Frosinone e Salernitana si contenderanno la salvezza ai playout.

JUVE STABIA- SAMPDORIA 0-0

Mai pareggio fu per lei più amaro. La Sampdoria non va oltre lo 0-0 al Romeo Menti contro la Juve Stabia e retrocede clamorosamente in Lega Pro per la prima volta nella sua blasonata storia fatta anche di uno scudetto. Festeggia invece la Juve Stabia che conquista la zona playoff. Sia le vespe sia i blucerchiati hanno avuto diverse occasioni per passare in una sfida tutto sommato equilibrata ma senza riuscire a perforarsi.

MANTOVA- CATANZARO 0-0

Mantova salvo, Catanzaro ai playoff. Il pareggio a reti bianche emerso dalla sfida del Danilo Martelli fa felici entrambe le compagini. Saliti lo scorso anno dalla Lega Pro, i virgiliani mettono così solide radici in cadetteria. I calabresi sbarcano nel supplemento di campionato per la seconda stagione consecutiva. Il risultato finale sta un po’ stretto ai padroni di casa che hanno sfoderato una maggiore propensione offensiva.

SUDTIROL – BARI 0-0

Pareggio e delusione. Sia Sudtirol che Bari speravano infatti di terminare la stagione in zona playoff ma concludono comunque il campionato con una posizione di classifica dignitosa. Al 28′ gli ospiti vanno a un soffio dalla segnatura con una traversa colpita da Dorval. Al 45′ il Bari segna con Novakovic ma il suo gol è annullato per fuorigioco.

MODENA- CESENA 0-1

Il derby emiliano- romagnolo premia il Cesena che, alla sua prima stagione di cadetteria di ritorno dalla Lega Pro, acciuffa la zona playoff. Il Modena termina invece con una tranquilla salvezza e con il rammarico di non essersi conquistato un supplemento di campionato che, nel corso della stagione, pareva alla sua portata. Il gol partita è arrivato al 44′ della ripresa per merito di Antonucci che infila la porta dei padroni di casa con un colpo di testa su iniziativa di Tavsan.

CITTADELLA- SALERNITANA 0-2

Lacrime per il Cittadella, speranze di salvezza per la Salernitana nella sfida tutta granata andata in scena al Piercesare Tombolato. I veneti retrocedono mestamente in Lega Pro dopo ben nove stagioni consecutive di permanenza. I campani dovranno invece sfidare il Frosinone ai playout per evitare quella che sarebbe la seconda retrocessione consecutiva dopo quella dello scorso campionato dalla massima serie. All’11’ i granata ospiti si portano in vantaggio con Hrustic direttamente su calcio di punizione. Al 30′ della ripresa un mancino dell’ex Crotone Simy porta i campani al raddoppio.

SASSUOLO- FROSINONE 0-1

Ha realizzato il colpaccio ma non gli è stato , almeno per ora, sufficiente. Il Frosinone piega di misura sua maestà il Sassuolo ma dovrà disputarsi la salvezza ai playout contro la Salernitana. I neroverdi hanno invece il pensiero già proiettato al prossimo campionato di serie A, ritrovato dopo una sola stagione di purgatorio. Al 38′ Paz commette fallo su Oyono e il Frosinone beneficia di un calcio di rigore. Dagli undici metri Bohinen non fallisce realizzando l’1-0 a favore dei ciociari.

PISA- CREMONESE 2-1

Alla fine di una stagione memorabile ha voluto mettere la ciliegina sulla torta. Il Pisa sconfigge la Cremonese all’Arena Garibaldi e festeggia il ritorno in serie A nel modo migliore. La Cremonese si giocherà invece il ritorno in massima serie ai playoff. Al 22′ l’ex Venezia e Palermo Moreo si invola verso l’area grigiorossa e porta in vantaggio i toscani. Al 27′ l’ex Modena Bonfanti raddoppia con un colpo di tacco ma si vede annullare la rete per posizione irregolare.Al 30′ Caracciolo, un po’ fortunosamente, colpisce il palo con la schiena sugli sviluppi di un corner. Al 32′ della ripresa Tourè raddoppia con un piatto destro. Al 48′ Bonazzoli accorcia le distanze con un guizzo a tu per tu con Nicolas.

PALERMO- CARRARESE 1-1

Palermo ai playoff, Carrarese salva. Il pareggio al Barbera tra siciliani e toscani accontenta entrambe. I rosanero centrano l’obiettivo del supplemento di campionato per la seconda stagione consecutiva, gli apuani si salvano dopo la prima stagione di ritorno in serie B dalla Lega Pro. Al 16′ gli apuani vanno in vantaggio con un destro dal limite di Steven Shpendi. Al minuto 12 della seconda frazione la Carrarese resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Guarino per fallo su Le Douaron lanciato in area avversaria. Al 42′ Le Douaron, su tocco di Segre, regala con un tiro di sinistro il pareggio ai rosanero.

BRESCIA- REGGIANA 2-1

Vittoria e salvezza. Il Brescia ricorderà a lungo la vittoria contro la Reggiana al Rigamonti che gli ha permesso in extremis di restare aggrappato alla serie B. I granata concludono invece al tredicesimo posto ampiamente in zona salvezza. Al 25′ i padroni di casa passano con Bianchi, bravo a sfruttare una ripartenza di Maran. Al 48′ arriva il pareggio granata con Girma che prima ci prova di testa ma vede la sfera respinta da Lezzerini, poi lo infila sul tapin. Al 36′ Verreth riporta in vantaggio la squadra della città della Leonessa sfruttando uno scarico dell’ex Cittadella, Spal e Benevento Moncini.

SPEZIA- COSENZA 3-1

Vittoria e speranze di ritorno in serie A. Lo Spezia supera il già retrocesso Cosenza al Picco e dovrà ora giocarsi la promozione ai playoff. Al 14′ i liguri segnano la rete del vantaggio con Elia su cross di Francesco Pio Esposito e rovesciata fallita dall’ex Cagliari Lapadula. Al 29′ Kouda raddoppia sbucando su un cross di Vignali. Al 47′ un difensore ospite interviene con il braccio su cross di Kouda e lo Spezia usufruisce di un rigore. Dagli undici metri Francesco Pio Esposito trasforma per il 3-0. Al 3′ della ripresa gli ospiti accorciano le distanze con Artistico su cross di Cimino.