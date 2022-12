La Serie A riapre le porte…tra speranze, sogni e conferme

Dopo un mese e mezzo di sosta, per i mondiali in Qatar, dal 4 Gennaio anche la Serie A è pronta a riaprire le porte del campionato, quelle porte che sono state chiuse per tanto tempo, e che qualcuno non vede l’ora di riaprire, chi per cercare conferme, chi per cercare di inseguire un sogno chiamato Scudetto oppure Europa, qualcun altro invece avrà un pò di timore a riaprirle, perché le ultime speranze potrebbero trasformarsi in realtà non proprio piacevoli.

Il Napoli è la squadra in assoluto che cerca più conferme, dopo i primi 3 mesi di campionato, dove ha dominato sia in Europa che in Italia, vuole capire se la sosta è stata un punto a sfavore, un punto dove l’incantesimo potrebbe essersi fermato, oppure potrebbe essere stata la ricarica giusta, visti anche i pochi giocatori che hanno lasciato la squadre per le rispettive nazionali, per poter ancora di più amalgamare il gruppo e apprendere sempre di più le idee di gioco di Mister Spalletti; il banco di prova sarà subito importante, perché sarà contro un’Inter che insegue un sogno, quello di vincere il big match di mercoledì sera, per portarsi a -8 dalla capolista e, anche se le distanze rimarrebbero ancora importanti, provare un’ impresa difficile ma non impossibile, con la voglia di riprendersi quello scudetto, che l’anno scorso il Milan ha portato a casa.

I rossoneri saranno coloro che daranno il via alle ostilità, nell’anticipo delle 12.30 su un campo ostico come quello di Salerno, i ragazzi di Mister Pioli, campioni in carica, non vogliono assolutamente perdere altro terreno e proveranno in tutti i modi a dare battaglia al Napoli, fino all’ultima giornata. Altra incognita potrebbe essere la Juventus, dopo le vicende extracalcistiche che l’hanno vista protagonista nell’ultimo mese e dopo aver capito di dover fare a meno di Vlahovic ancora per un pò, la partita di Cremona potrebbe essere un bel trampolino di lancio, per potersi rialzare e tentare una cavalcata storica, come già in passato è successo, proprio con Allegri in panchina.

Atalanta e Lazio continueranno la loro corsa come “outsider”, anche se outsider non lo sono più da tempo, ma sono diventate realtà importanti, che potrebbero inseguire sogni importanti; la Roma invece, dopo tanti alti e bassi, dovrà cercare conferme, soprattutto nei giocatori chiave tra tutti Dybala e Abraham, se vorrà inseguire il sogno chiamato Europa, quel sogno che insegue anche la Fiorentina, la squadra viola prima delle sosta ha fornito prestazioni importanti, l’ultima quella di Milano contro il Milan, e sicuramente dopo il piazzamento in Conference League dello scorso anno, vorrà continuare a rimanere nella parte alta della classifica.

Chi invece dal 4 Gennaio in poi non può più sbagliare, sono Cremonese, Sampdoria e Verona, al momento sarebbero retrocesse, ma nel calcio si sa, tutto è possibile, si giocheranno le ultime carte, le ultime speranze, sperando però che i sogni non si trasformino nei peggiori incubi; per tutto questo e tanto altro ancora, non ci resta che aspettare, adesso manca veramente poco, pochi giorni e finalmente dopo un mese e mezzo, la Seria A riaprirà il suo sipario.