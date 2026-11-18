Le ultime partite delle varie nazionali si sono concluse portando dei cambiamenti nel ranking FIFA. Questa particolare classifica ha un impatto diretto sulle varie competizioni future, ad esempio è una determinante per la scelta delle varie fasce relative al sorteggio per qualificazioni e mondiali e per alcuni ripescaggi – dove servono. Il nuovo sistema prevede un calcolo più complesso del precedente e tiene conto del vecchio punteggio, dell’importanza delle partite giocate (amichevoli, amichevoli dentro le finestre FIFA, Nations League o qualificazioni, fasi finali competizioni e fasi finali del mondiale), il risultato effettivo (vittoria, vittoria ai calci di rigore, pareggio o sconfitta ai calci di rigore e sconfitta) e risultato atteso. La differenza con le altre classifiche la fa la mancanza di peso per ciò che riguarda i gol fuori casa o la differenza reti mentre più l’avversario è forte più punti si prendono (e viceversa).





L’italia fa un piccolo passo in avanti posizionandosi al quattordicesimo posto, scavalcando la Croazia per soli 3 punti (1717 contro 1714). Il Messico perde punti e rimane al tredicesimo posto con 1724, due in meno della Svizzera. La nuova Germania di Jurgen Klopp sale all’undicesimo posto (1730 punti) e si ricandida per entrare in top 10, la decima posizione è occupata dalla Colombia a quota 1736. L’Olanda ed il Belgio rimangono rispettivamente al nono ed all’ottavo posto. Passo indietro per Brasile e Portogallo che si sono viste scavalcare dal Marocco. Il paese africano sale a quota 1809 segnando un record positivo per una nazione – ed un continente. L’Inghilterra appare ancora lontana ma il progetto è completamente ambizioso ed è in grado di regalare ulteriori soddisfazioni. La Francia è salda sul gradino più basso del podio, mentre l’Argentina orfana di Lionel Messi è ferma a 1966 punti. La Spagna campione d’Europa e del Mondo è in testa con 2004 punti.