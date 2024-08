La Stella Rossa rimonta e si aggiudica i gironi insieme a Lille e Slovan

La Stella Rossa domina e in quel di Belgrado stende i norvegesi del Bodø/Glimt dopo la vittoria per 2-1 di quest’ultimo nella gara d’andata di una settimana fa. Al Marakàna è stata una partita a senso unico dove il punteggio sarebbe potuto andare ben oltre il 2-0. A sbloccare il risultato dopo il bolide dalla distanza del sudcoreano Hwang al 13′ respinto dal portiere, è il rigore ben angolato di B. Duarte al 26′. I serbi però non hanno intenzione di portarla per le lunghe ed in seguito al vantaggio che ristabiliva di fatto l’equilibrio tra andata e ritorno, alla mezz’ora dalla fine la testata vincente di U. Spajic ribalta definitivamente la sfida. E dopo l’ultimo posto dello scorso anno con Man City, Lipsia e Young Boys, la squadra di V. Milojevic spera in un epilogo diverso.

Lo Slovan Bratislava ce l’ha fatta. Dopo un lungo cammino iniziato lo scorso 10 Luglio, a distanza di un mese e mezzo e dopo ben 8 gare giocate, gli slovacchi possono finalmente festeggiare una qualificazione in Champions (la seconda nella storia) che mancava da oltre 30 anni. In seguito all’1-1 dell’andata, al National Football Stadium i tifosi non si sono di certo annoiati. Ad aprire le danze ci pensa il giocatore croato in maglia numero dieci M. Tolic al 33′. I danesi però dall’altro lato non si scoraggiano e al 41′ rispondono a tono con l’attaccante A. Simsir su assist del giovanissimo Franculino. Nel secondo tempo è poi proprio il calciatore della Guinea-Bissau a firmare addirittura il sorpasso al 50′. E dopo aver addirittura sfiorato il tris con O. Sorenson dove l’estremo difensore non si è lasciato sorprendere, al 82′ arriva prima il pari ancora con M. Tolic e poi il definitivo controsorpasso dell’armeno T. Barseghyan al 86′ che trascina i suoi ai gironi.

Il Lille rischia ma alla fine ha la meglio sullo Slavia Praga. I francesi raggiungono così le altre 35 squadre qualificate alla nuova Champions League che debutterà il prossimo 17 Settembre. I padroni di casa hanno provato fin da subito con il gol di C. Zafeiris al 5′ a compiere l’impresa ma tutto si è rivelato vano. In seguito infatti all’1-0 e a qualche occasione non andata per il verso giusto, al 77′ l’1-1 degli avversari con E. Zhegrova è quello che gli ha spezzato le gambe nonostante i cechi abbiano provato a reagire nel giro di 7 minuti con il 2-1 messo a segno da I. Schranz.

Due tiri e due gol per una concreta Dinamo Zagabria che dopo aver stracciato il Qarabag in casa propria 3-0, si conferma anche in trasferta. Con un punteggio finale di 2-0 e una rete per tempo, strappa il pass per il turno successivo. A consegnare la vittoria ai croati ci hanno pensato un ritrovato Marko Pjaca al 32′ e un autogol da parte di M. Silva. Per le perdenti invece come Qarabag, Slavia Praga, Midtjylland e Bodø/Glimt non resta che l’Europa League.

Risultati ritorno play off

Qarabag – Dinamo Zagabria 0-2

Slovan Bratislava – Midtjylland 3-2

Stella Rossa – Bodø/Glimt 2-0

Slavia Praga – Lille 2-1