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Bundesliga

L’Amburgo rompe il digiuno: Friburgo ko. Colpo Heidenheim

L'Amburgo torna a vincere davanti al proprio pubblico superando 3-2 un Friburgo già proiettato verso la finale di Europa League, mentre l'Heidenheim aggancia Wolfsburg e St Pauli per un finale di stagione infuocato.

Mag 11, 20261 Lettura
FREIBURG IM BREISGAU, GERMANY - APRIL 09: Julian Schuster, Head Coach of Sport-Club Freiburg, celebrates victory following the UEFA Europa League 2025/26 Quarter-Final Leg One match between SC Freiburg and Real Club Celta at Stadion am Wolfswinkel on April 09, 2026 in Freiburg im Breisgau, Germany. (Photo by Maja Hitij - UEFA/UEFA via Getty Images)

AMBURGO- FRIBURGO 3-2

La vittoria casalinga gli mancava dal 14 febbraio. L’Amburgo spezza l’astinenza di poste piene davanti al pubblico amico superando per 3-2 il Friburgo e bissa la vittoria ottenuta con l’Eintracht Francoforte portandosi all’undicesimo posto con 37 punti. Gli ospiti restano invece al settimo posto con 44 punti e attendono di affrontare, dopo l’impegno conclusivo di campionato con l’RB Lipsia, la finale di Europa League contro gli inglesi dell’Aston Villa. Al 14’ Jatta riceve la sfera da Gronbaek e insacca il gol del vantaggio dei locali da distanza ravvicinata. Due minuti dopo Matanovic pareggia di destro su cross di Kubler. Al 19’ della ripresa una punizione di Vuskovic riporta avanti i padroni di casa. Al 24’ Baldè, con un destro su assist di Remberg, segna il 3-1. Al 42’ Matanovic, di testa, su corner di Grifo, riavvicina il Friburgo ma la posta piena resta nelle mani dell’Amburgo.

COLONIA- HEIDENHEIM 1-3

Alla salvezza crede ancora e lo ha dimostrato. L’Heidenheim supera il Colonia per 3-1 e si porta a ventisei punti insieme con Wolfsburg e St Pauli potendosi giocare la permanenza in categoria nell’ultimo turno. Il Colonia subisce la quindicesima sconfitta stagionale ed è quattordicesimo a quota 32. All’8’ gli ospiti vanno in vantaggio con un’incornata di Schoppner su cross di Ibrahimovic. Al 10’ Bulter, su assist di Krauss, pareggia. Al 28’ un destro di Ibrahimovic riporta l’Heidenheim avanti. Al 27’ della ripresa Schoppner, di destro, segna il 3-1 degli ospiti.

MAINZ- UNION BERLINO 1-3

Dopo sei turni d’attesa, l’Union Berlino torna alla vittoria espugnando il campo del Mainz. La sua classifica dice ora 36 punti che valgono il dodicesimo posto a due posizioni e un punto proprio dalla squadra da lei battuta. Il Mainz subisce la seconda sconfitta negli ultimi tre turni. Al minuto 38 Ilic, di testa, porta in vantaggio gli ospiti su corner di Kemlein. Al 3′ della ripresa Becker pareggia di sinistro su traversone di Nebel. Al 12′ Tietz porterebbe in vantaggio la formazione locale ma la sua rete è annullata dopo un consulto dell’arbitro con il Var. Al minuto 43 Burke, di sinistro e su assist di testa di Ilic, realizza il 2-1 ospite. Al 46′ Juranovic fissa il risultato sul 3-1 finalizzando al meglio un’azione di contropiede di Sharke.

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Cristiano Comelli

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