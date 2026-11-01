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BARCELONA, SPAIN - MARCH 18: Lamine Yamal of FC Barcelona celebrates scoring his team's third goal from the penalty spot during the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg match between FC Barcelona and Newcastle United FC at Camp Nou on March 18, 2026 in Barcelona, Spain. (Photo by Judit Cartiel - UEFA/UEFA via Getty Images)
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Lamine Yamal, dal Pallone d’Oro mancato alla doppietta: la risposta dei campioni arriva dal campo

Nov 1, 20262 Lettura

Lamine Yamal viene considerato uno dei talenti più precoci del calcio mondiale. Ne abbiamo visti tanti, e molti si sono persi per strada. Micheal Owen, Andrès D’Alessandro, Bojan Krkic, Sergio Canales e molti altri ma il classe 2007 ha già scritto pagine importanti della storia della Spagna e del Barcellona. Nell’aprile del 2023 fa il suo esordio in Liga, contro il Betis Siviglia, diventando il calciatore più giovane ad esordire in camiseta blaugrana a soli quindici anni e duecentonovanta giorni. Nello stesso anno parte titolare contro il Cadice diventando il più giovane titolare in Liga del ventunesimo secolo e l’otto settembre del 2023 esordisce e segna in nazionale contro la Georgia prendendosi la palma di più giovane esordiente e marcatore della storia della nazionale iberica. A sedici anni si è spensierati ma se si ha in mano un talento immenso è difficile non farne un lavoro. Un mese dopo gonfia la rete contro il Granada e diventa il più giovane marcatore della storia del campionato spagnolo. Le luci della ribalta lo inondando e lo circondano. Nessuna paura, nessun timore reverenziale, Lamine continua a fare quello che sa fare: giocare a calcio. Nel 2024 vince l’Europeo da protagonista: più giovane assistman, marcatore e vincitore della storia. In bacheca il Trofeo Kopa ed il Golden Boy. La Coppa del Mondo del 2026 è sembrato essere un vero passaggio di consegne, visto che è stata conquistata in finale contro l’Argentina di Lionel Messi. Tre campionati, due supercoppe e una coppa nazionale completano un palmares che in molti non hanno a fine carriera. La bella notizia è che Lamine Yamal ha appena iniziato, ha vinto per tre stagioni consecutive il Trofeo Kopa e quelle frasi – a volte irriverenti – arrivano da un ragazzo giovanissimo che si è ritrovato su un palcoscenico importante. Nessuno all’età sua è arrivato a toccare certi numeri e certi risultati; nè Messi, nè Cristiano Ronaldo, nè Neymar, nè Pelè e neanche Maradona. Nessuno per diversi motivi ma bisogna sottolineare come il fantasista dovrà dimostrare di avere una continuità che questi ultimi hanno avuto, oltre che la longevità nell’essere decisivo e determinante. Nonostante il Pallone d’Oro non vinto – e attenzione neanche sfiorato per punteggio – la stagione è stata esaltante ed ai massimi livelli ma la sensazione è quella che il classe 2007 possa fare ancora meglio. In questa stagione è partito a mille, con una rabbia agonistica incredibile. Gol e anche belli. Nel 6 a 1 contro il Deportivo Alaves un assist e, soprattutto, una doppietta di pregevole fattura. Dieci gol in campionato e la sensazione di poter essere ancora più grande. Le soddisfazioni possono arrivare, basta saper aspettare e lasciare che a parlare sia il campo.

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Bruno Bertucci

Difensore ad oltranza dei tifosi, quelli caldi. La scrittura unita alla passione non può che far nascere gemme preziose.

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