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Mondiali 2026

L’Argentina soffre ma vola agli ottavi: Capo Verde battuto 3-2

Messi apre la sfida, ma l'Albiceleste deve soffrire fino all'extra time. Decisivi Lisandro Martínez e l'autogol di Diney, ora c'è l'Egitto.

Lug 4, 20261 Lettura
IPA85771399 - June 16, 2026, Kansas City, UNITED STATES: 260616 Lionel Messi of Argentina celebrates after scoring the 1-0 goal during the FIFA World Cup 2026 football match between Argentina and Algeria on June 16, 2026 in Kansas City. .Photo: Joel Marklund / BILDBYRÃ…N / kod JM / JM0825.bbeng fotboll football soccer fotball vm fotbolls-vm fotball-vm fotbolls-vm 2026 fifa world cup 2026 argentina algeria algeriet jubel (Credit Image: © Joel Marklund/Bildbyran via ZUMA Press)

L’Argentina conquista con fatica il pass per gli ottavi di finale del Mondiale superando Capo Verde per 3-2 dopo i tempi supplementari. La squadra di Lionel Scaloni domina a lunghi tratti, ma viene rimontata due volte prima di trovare il gol decisivo nell’extra time grazie all’autorete di Diney. In precedenza erano andati a segno Lionel Messi, autore della sua settima rete nel torneo, Lisandro Martínez e, per i capoverdiani, Deroy Duarte e uno splendido Lopes Cabral. Agli ottavi l’Albiceleste affronterà l’Egitto in una sfida dal grande fascino.

L’Argentina prende subito il controllo del possesso e costruisce con pazienza, trovando il vantaggio al 29′. È Messi a rompere l’equilibrio con una giocata delle sue: straordinario lancio di quasi cinquanta metri di Lisandro Martínez, controllo perfetto del numero dieci e sinistro vincente davanti a Vozinha. Per il fuoriclasse argentino è il settimo gol del torneo e il ventesimo in carriera ai Mondiali. Dopo l’intervallo, però, l’Albiceleste abbassa l’intensità e Capo Verde cresce fino a trovare il pareggio al 59′ con Deroy Duarte, bravo a finalizzare una manovra corale orchestrata da Mendes. La reazione argentina è immediata: Messi sfiora il nuovo vantaggio pochi minuti dopo, mentre Lopes salva sulla linea un cross insidioso di Molina nel finale. Il risultato, però, non cambia e la sfida si prolunga ai supplementari.

L’extra time si apre nel migliore dei modi per la formazione di Scaloni. Dopo appena due minuti, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Mac Allister prolunga di testa e Lisandro Martínez firma il 2-1 da pochi passi. La qualificazione sembra in discesa, ma Capo Verde dimostra ancora una volta grande carattere e al 103′ ristabilisce la parità con una prodezza di Lopes Cabral, che si accentra dalla sinistra e lascia partire un magnifico destro a giro imparabile. L’Argentina, tuttavia, trova la forza per reagire: al 111′ un corner battuto da Messi viene deviato nella propria porta da Diney, autore dello sfortunato autogol che vale il definitivo 3-2. Nel finale l’Albiceleste resiste all’ultimo assalto degli africani e conquista con sofferenza il passaggio del turno. Agli ottavi sarà sfida contro l’Egitto per continuare la corsa verso il titolo mondiale.

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Cristiano Peconi
Cristiano Peconi

Cristiano Peconi è giornalista dal 2009, Fondatore e Direttore di Football-Magazine. Da anni si occupa di informazione sportiva e giornalismo digitale, coordinando la linea editoriale della testata e seguendo da vicino il calcio italiano e internazionale, il calciomercato e le principali competizioni UEFA e FIFA.

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