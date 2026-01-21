L’Arsenal impone la sua legge, l’Inter cade a San Siro 1-3

INTER- ARSENAL 1-3

Il mal d’Inghilterra continua. Dopo avere capitolato di misura con il Liverpool, alla ripresa della Champions League l’Inter paga dazio a un’altra compagine della terra d’Albione, l’Arsenal capolista di Premier League. Autori di una discreta partita, i nerazzurri sono stati puniti proprio mentre stavano prendendo le misure agli ospiti, illuminati dal vivacizzante ingresso di Pio Esposito e Frattesi. L’Arsenal si è confermato la gioiosa macchina da gol e punti da tutti apprezzata con le sue sette vittorie in altrettante gare che lo fanno veleggiare disinvolto verso il primato in classifica e la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions. Anche i nerazzurri di Cristian Chivu, però, appaiono avviati verso lo stesso traguardo.

L’Arsenal estrae subito gli artigli e, dopo un biglietto da visita spedito da Saka sottoforma di un tiro di sinistro a Sommer al 4′, al minuto 0 mette già la freccia con una conclusione in spaccata di Fernando De Jesus su suggerimento di Timber. L’Inter non sembra accusare il colpo. Lautaro Martinez e Thuram sembrano dialogare molto bene, il primo impegna Raya su invito del secondo al 15′. Due minuti dopo le parti si invertono ed è Thuran a tentare il bingo incappando però in una respinta di Saliba. L’Inter sembra avere imboccato il sentiero giusto e lo dimostra al minuto 18 quando Sucic, dal limite, infila Raya dopo un doppio innalzamento degli argini su precedenti tentativi di Thuram e Barella. I nerazzurri prendono fiducia e al minuto 28 Thuram, imbeccato da Sucic, potrebbe cambiare verso alla contesa ma calcia alto. Da un possibile vantaggio del biscione si passa al nuovo sussulto dei Gunners che si materializza al minuto 31 con Gabriel Jesus su imbeccata del nazionale belga Trossard. Al 35′ Lautaro Martinez tenta di nuovo di rimettere la partita in asse d’equilibrio ma Merino gli guasta i piani di gloria deviando in corner. Due minuti dopo Saka, dal limite, per poco non allarga il fossato. I nerazzurri sembrano essere sul pezzo e al minuto 39 Luis Henrique spara di poco a lato. Quattro minuti dopo è Lautaro Martinez a impegnare Raja e, il minuto successivo, è Dimarco a dare lavoro al portiere ospite impegnandolo in una respinta.

La ripresa si apre con la voce grossa dell’Arsenal. Al 4′ Merino manda a lato di testa su corner dell’ex Crystal Palace Eze, due minuti dopo è proprio quest’ultimo a impegnare Sommer in tuffo con un tiro dal limite. L’Arsenal sembra avere la gara in pugno e lo prova anche al 12′ con una conclusione al volo di Trossard di poco a lato. Chivu ci pensa su e decide di tirare fuori dalla mischia Lautaro Martinez per inserire Pio Esposito e, già che c’è, dà fiducia anche a Frattesi. La cura sembra dare i suoi frutti.Al minuto 23 Thuram si fa deviare una conclusione, al 27′ Luis Enrique vede la difesa dei Gunners alzare le barricate sul suo tentativo su imbeccata di Frattesi. L’Arsenal fiuta il pericolo di riapertura di una gara che non vuole steccare e torna a imporre la sua legge al minuto 39 nel modo più eloquente, ovvero con il gol del 3-1 di Viktor Gyokeres con una conclusione a giro sugli sviluppi di un contropiede. L’operazione riavvicinamento ha il volto di un tiro di Frattesi al minuto 46 su cross di Dimarco, la palla finisce però oltre la traversa.