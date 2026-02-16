Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Calcio Estero

L’Arsenal non sbaglia, poker servito al Wigan. Avanti Leeds e Fulham

Nelle partite del Quarto turno/Sedicesimi di finale di F.A. Cup nessun colpo grosso, nessun “Giant Killing”: le squadre di Premier passano tutte il turno. L’Arsenal vola agli ottavi in scioltezza con quattro reti in meno di mezz'ora gli uomini di Arteta liquidano il Wigan. Un gol di Santiago Bueno regala al Wolverhampton la vittoria in casa del Grimsby. Il Fulham vince in rimonta in casa dello Stoke City. Il Leeds in difficoltà e sofferenza passa in casa del Birmingham solo alla lotteria dei calci di rigore dopo l’1-1 maturato in partita. Diarra realizza il rigore col quale il Sunderland supera, di misura, l’Oxford

Feb 16, 20262 Lettura
BILBAO, SPAIN - SEPTEMBER 16: Leandro Trossard of Arsenal celebrates scoring his team's second goal with Mikel Merino during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between Athletic Club and Arsenal FC at Estadio de San Mames on September 16, 2025 in Bilbao, Spain. (Photo by Juanma - UEFA/UEFA via Getty Images)

Nessuna sorpresa, nessun giant killing nelle gare domenicali del quarto turno/sedicesimi di finale di FA Cup. Vincono, infatti, tutte e 5 le formazioni di Premier in campo L’Arsenal travolge 4-0 il Wigan, mentre cinque squadre di Premier League evitano sorprese e raggiungono il quinto turno di FA Cup domenica. Il Wigan, in difficoltà nella terza divisione, è stato travolto dalla capolista della Premier League all’Emirates Stadium ed era sotto 4-0 già all’intervallo. Gli attaccanti Noni Madueke, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus sono andati a segno, insieme all’autogol di Jack Hunt. Le squadre di Premier League Fulham, Leeds, Sunderland e Wolverhampton si sono unite ai Gunners negli ottavi. Il Fulham ha recuperato battendo lo Stoke, squadra di seconda divisione, per 2-1, mentre il Sunderland ha vinto 1-0 in casa dell’Oxford, squadra di seconda divisione. I Wolves hanno ottenuto una vittoria per 1-0 in casa del Grimsby, squadra di quarta divisione, e il Leeds ha avuto bisogno dei calci di rigore per vincere in casa del Birmingham, squadra di seconda divisione. Sabato, il Mansfield, squadra di terza divisione, ha eliminato il Burnley, squadra di Premier League.

ARSENAL-WIGAN 4-0

Prosegue la stagione perfetta dell’Arsenal, che passa il turno in scioltezza, volando agli ottavi di finale di FA Cup. Tutto troppo facile per i gunners, schierati con diverse seconde linee da Arteta, che impiegano meno di mezz’ora per archiviare il match con il Wigan. Per la precisione, l’arco temporale in cui l’Arsenal compone il 4-0 finale, è di appena sedici minuti: all’11’ minuto sblocca Madueke, al 18′ minuto raddoppia Martinelli, al 23′ minuto arriva l’autogol di Hunt per il tris ed infine al 27′ minuto la rete di Gabriel Jesus che cala il poker.

STOKE CITY-FULHAM 1-2
Il Fulham ha rimontato vincendo 2-1 in casa dello Stoke, squadra di seconda divisione. Biancorossi avanti al 19′ minuto con il potente destro scivolato di Bae, su assist dalla sinistra di Bocat in contropiede. Quindi, nel secondo tempo, i gol dei Cottagers: al 55′ minuto Kevin a segno dopo un rapido scabino in area con Rodrigo Muniz. All’ 84′ minuto, poi, nefandezza coi piedi del portiere di casa Simkin, che serve Reed il quale non può fare altro che insaccare per il definitivo 1-2.

OXFORD-SUNDERLAND 0-1
Un rigore trasformato da Habib Diarra, abile a spiazzare il portiere, ha regalato al Sunderland la vittoria per 1-0 in casa dell’Oxford, squadra di seconda divisione.


GRIMSBY-WOLVERHAMPTON 0-1
Il gol del centrocampista Santiago Bueno, che realizza una deviazione volante e vincente, al 60′ minuto su assist dalla destra di Joao Gomes ha regalato al Wolverhampton la vittoria per 1-0 in casa del Grimsby, squadra di quarta divisione.

BIRMINGHAM-LEEDS UNITED 1-1 (3-5 d.c.r.)
Il Leeds United riesce ad avere ragione (in trasferta) del Birmingham City ai calci di rigore dopo l’imparabile destro all’ingresso dell’area di Nmecha a inizio ripresa, riequilibrato dalla rete di Roberts a un giro di lancetta dal 90′ minuto. Dagli undici metri, a fare la differenza è il portiere de Whites Lucas Perri e la trasformazione finale di Longstaff.

I risultati:

Birmingham-Leeds 1-1 (3-5 d.c.r).

Grimsby Town-Wolverhampton 0-1

Stoke City-Fulham 1-2

Oxford United-Sunderland 0-1

Arsenal-Wigan 4-0

0 Shares
Avatar
Nello Paolo Pignalosa

Premier League

Articoli correlati

Reds e City ok, Tonali trascina il Newcastle, sorpresa Mansfield

Feb 15, 2026

Tottenham, il post Thomas Frank potrebbe essere un ex Juve

Feb 13, 2026

Il programma del week end, il Real cerca il sorpasso, PSG per la fuga

Feb 13, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.