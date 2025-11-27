L’Arsenal si prende la vetta, vincono Psg e Real. Débâcle Liverpool

PAFOS- MONACO 2-2
Un punto per parte tra Pafos e Monaco. Gli ospiti stavano già pregustando la vittoria quando i ciprioti, a due minuti dalla fine, grazie a un’autorete hanno imposto loro la divisione della posta. Per i padroni di casa si tratta del terzo risultato utile di fila, per i monegaschi del quarto. Al 5′ Minamino riceve la sfera da Akliouche e, di destro, porta in vantaggio gli ospiti. Al 18′ il Pafos perviene al pareggio con un’incornata di Luiz su corner di Orsic. Al minuto 26 Balogun, con un tiro di sinistro da centro area, riporta avanti la squadra di Sebastien Pocognoli. Al 43′ un’autorete di Salisu fissa il risultato sul definitivo 2-2.
COPENHAGEN- KAIRAT 3-2
Dopo tre sconfitte di fila, il Copenhagen ritrova il sorriso e la prima vittoria in Champions League superando sul campo amico il Kairat che non riscatta così lo stop subito al Meazza contro l’Inter. Al 26′ Dadason, con un’incornata da distanza ravvicinata, regala al Copenhagen l’1-0. Al 10′ della ripresa Kasabulat prende la sfera con la mano nella propria area e i danesi beneficiano di un penalty che Larrson trasforma per il raddoppio. Al 28′ Robert Silva firma il 3-0 con un destro dal limite dell’area. Al 36′ Satpaev, con un sinistro dal centro dell’area, accorcia le distanze provando a riaprirla. Un sinistro di Baybek al 45′ su assist di Zaria porta il Kairat sul 3-2 ma ormai è troppo tardi.
OLYMPIAkOS- REAL MADRID 3-4
Dopo lo stop sul campo del Liverpool, cercava una pronta riscossa e l’ha trovata. Il Real Madrid torna a fare… il Real Madrid piegando un pur coriaceo Olympiakos con il punteggio di 4-2. Gli ellenici restano così ancora a secco di reti dall’inizio della fase di girone. All’8′ Chiquinho, con un destro da fuori area, porta in vantaggio i greci. Al 22′ Mbappè raccoglie un filtrante di Vinicius e pareggia con un destro dal limite. Al 24′ ancora lui, questa volta di testa e su cross di Guler, capovolge l’esito della contesa a favore degli iberici. Al 29′ Mbappè mette a segno la sua tripletta personale di destro su suggerimento di Camavinga. Al 7′ della ripresa i padroni di casa si riportano sotto grazie a un’incornata di Tameri su cross di Hezze. Al 14′ ancora Mbappè, di destro e su assist di Vinicius jr, ritraccia il fossato per il 4-2 dei blancos. Al 36′ El Kaabi, di testa, su cross dell’ex Como Strefezza, riavvicina l’Olympiakos ma ormai è tardi e il Real Madrid può festeggiare.
SPORTING LISBONA- BRUGES 3-0
Terzo risultato utile di fila per lo Sporting Lisbona che fa ritornare il Bruges in Belgio senza neppure un pugno di mosche. Gli ospiti confermano la loro idiosincrasia per le sfide in trasferta subendo la terza sconfitta esterna in altrettante gare. Al 24′ i lusitani vanno in vantaggio con un sinistro di Quenda su imbeccata di Suarez. Al 31′ quest’ultimo raccoglie un filtrante di Catamo e raddoppia con un tiro di destro. Al 25′ della ripresa Trincao, di sinistro, su assist di Quenda, sigla il 3-0.
LIVERPOOL- PSV EINDHOVEN 1-4
In crisi nera in campionato, dove è reduce da uno 0-3 contro il Nottingham Forest, in crisi anche in Champions League. Il Liverpool perde la bussola ad Anfield Road e finisce sotto con un pesantissimo 1-4 contro gli olandesi del Psv Eindhoven. La squadra della terra dei tulipani è al suo quarto risultato utile consecutivo e rilancia le sue quotazioni in chiave qualificazione agli ottavi. Al 6′ Van Dijk prende la sfera con la mano procurando al Psv Eindhoven un calcio di rigore. Dal dischetto Perisic trasforma l’esecuzione e porta gli olandesi in vantaggio. Al minuto 16 Szoboszlai pareggia con un sinistro dal centro dell’area All’11’ della ripresa il Psv Eindhoven si riporta in vantaggio con un destro di Til che raccoglie un filtrante di Mauro Junior e insacca. Al 28′ Driouech, di sinistro, fa allungare gli ospiti. Al 46′ Driouech, su contropiede di Dest, riceve la sfera e insacca la palla del definitivo 4-1.
ARSENAL – BAYERN MONACO 3-1
Lo scontro tra titani che opponeva i londinesi ai bavaresi si risolve a favore dei primi. Se l’Arsenal procede a vele spiegate in vetta e verso gli ottavi di finale, il Bayern Monaco subisce invece la sua prima battuta d’arresto dopo quattro turni di campane a festa. La sconfitta, però, non pregiudica naturalmente in alcun modo la sua ottima posizione di classifica. Al 22′ Timber, di testa, su corner di Saka, porta i Gunners in vantaggio. Al 32′ Karl, di sinistro, su assist di Gnabry, pareggia. Al 24′ della ripresa Madueke, di sinistro, su cross di Calafiori, riporta avanti l’Arsenal. Il fossato si allarga al minuto 32 con un destro da fuori area del brasiliano Gabriel Martinelli su contropiede dell’ex Crystal Palace Eze.
PARIS SAINT GERMAIN- TOTTENHAM 5-3
Vince il Paris Saint Germain al termine di uno scontro pirotecnico e ricco di emozioni. In vantaggio per due volte, i londinesi si sono sempre fatti raggiungere e poi seminare. I transalpini riscattano la stecca contro il Bayern Monaco, i londinesi, invece, incappano nel primo stop. Al minuto 35 il brasiliano Richarlison, di testa, su assist, sempre di testa, di Kolo Muani, porta i londinesi in vantaggio. Al 45′ Vitinha sbuca su angolo di Ndjantou e, con un destro dal limite, pareggia. Al 5′ della ripresa Kolo Muani, di destro e sugli sviluppi di un corner, riporta avanti la squadra di Thomas Frank. Il PSG, però, la ripareggia al minuto 8 con un sinistro di Vitinha che, su assist di Kvaratskhelia, si regala la doppietta personale. Al 14′ Fabian Ruiz, su filtrante di Joao Neves, porta in vantaggio i transalpini. Al 20′ Pacho, di destro, porta il PSG sul 4-2. Al 27′ Kolo Muani riavvicina il Tottenham con una conclusione angolata di destro. Al 30′ Romero commette fallo di mano nella propria area ed è rigore per il PSG. Dagli undici metri Vitinha trasforma. Il PSG è rimasto in dieci al 48′ per l’espulsione di Lucas Fernandez.