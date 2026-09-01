L’Arsenal vince ancora e supera l’Aston Villa in trasferta: decisivo Saka

Nel posticipo della 2^ giornata di Premier League, l’Arsenal è corsaro a Birmingham e vince in casa dell’Aston Villa. Nel Monday Night i Gunners passano 1-0 creato sull’asse Italia-Inghilterra e si prendono la seconda vittoria su due in Premier. Raggiungendo di diritto le altre squadre a punteggio pieno: Manchester City, Hull City e Chelsea. I blues che saranno i prossimi avversari dei Gunners domenica all’Emirates. I ragazzi di Arteta hanno meritato il successo: infatti, hanno controllato il gioco, mostrando tutta la profondità della rosa che è tra le più complete se non la più completa della Premier League. Hanno pazientemente aspettato il momento giusto per colpire: cinici e perfettamente consci e consapevoli del proprio talento, e di come, soprattutto quando, usarlo: proprio quello che ci si aspetta dai campioni in carica.



ASTON VILLA-ARSENAL 0-1

Nel posticipo della 2^ giornata di Premier League, i Gunners, in trasferta a Birmingham, non sbagliano contro l’Aston Villa e battono la squadra di Emery per 1-0. Nel Monday Night risulta decisivo il gol nella ripresa di Saka, il secondo in stagione dopo quello segnato all’esordio contro il Coventry. Ma non è solo Saka, il segreto dell’Arsenal: col ct Roberto Mancini a vederlo, Calafiori ha giocato un’altra partita super di questo suo inizio di stagione da ricordare. Quello per Saka al 59’ minuto, uno splendido passaggio verso il centro della porta anticipando il contrasto di Lindelöf, è il suo secondo assist in due partite di Premier, a cui si aggiunge il gol-lampo nel trionfo in Community Shield. Il contributo offensivo è merito di come Arteta, che raggiunge le 250 panchine in Premier, gli chiede di interpretare il ruolo di terzino sinistro, un agente del caos che porta imprevedibilità all’attacco dei Gunners. La sicurezza con cui Calafiori, cinque minuti dopo il gol, mura John McGinn a due passi dalla sua porta è il suo talento difensivo, quello su cui la nuova Italia dovrà fare affidamento. Calafiori così in forma è uno dei motivi per cui la difesa dell’Arsenal orfana di Saliba non ha ancora preso gol dopo le prime tre gare della stagione, la ragione per cui non concede nemmeno un tiro in porta all’Aston Villa, che pure all’11’ minuto aveva preso la traversa con Emiliano Buendia. Così a una settimana dall’inizio della Champions League, l’Aston Villa cade ancora dopo la brutta sconfitta all’esordio contro il Brighton. Poche le emozioni nella prima frazione di gioco. La squadra di Arteta mantiene il pallino del gioco per gran parte dei primi 45 minuti ma non riesce a mettere in difficoltà la difesa dell’Aston Villa. La partita si accende attorno all’ora di gioco, quando viene revocato un rigore, inizialmente concesso per l’intervento di Maatsen ai danni di Saka, ritenuto però fuori dall’area. Passano quattro minuti e l’inglese trova la rete del vantaggio: ottima combinazione tra Eze e Calafiori che liberano Saka in area, di prima intenzione da posizione ravvicinata la mette alle spalle di Suzuki, all’esordio con l’Aston Villa. Nonostante il vantaggio, l’Arsenal continua comunque ad attaccare sfiorando il secondo gol con Guimaraes e Havertz.