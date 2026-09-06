L’Arsenal vince il derby col Chelsea e vola: United beffato al 96’

Le partite della domenica della 3^ giornata di Premier League presentano in calendario due ‘classiche‘ del calcio inglese come Everton-Manchester United e Arsenal-Chelsea. Nel primo pomeriggio la sfida dell’Hill Dickinson Stadium e, a seguire, il derby di Londra Nord dell’Emirates. Nella sfida di Liverpool Maitland-Niles pesca il jolly e l’Everton riacciuffa il Manchester United al fotofinish, con un gol spettacolare: l’ex giocatore della Roma regala il pari in extremis al club dei Friedkin. E’ l’Arsenal ad aggiudicarsi il derby di Londra. Nonostante un inizio complicato, dove il Chelsea passa in vantaggio grazie a un bel gol di Rogers, la squadra di Arteta reagisce e, dopo il pareggio di Havertz a metà primo tempo, e poi passa avanti con capitan Odegaard. I Gunners volano in testa alla classifica insieme al Manchester City.

EVERTON-MANCHESTER UNITED 2-2

A Liverpool la sfida tra Everton e Manchester United si gioca sul filo dell’equilibrio e non concede sprazzi di gran gioco in un primo tempo caratterizzato dalla traversa centrata da Bruno Fernandes in apertura e dalla doppia occasione per i padroni di casa in chiusura di frazione con Barry e Branthwaite. In apertura di ripresa la svolta del match, grazie a Mbeumo, che dopo neanche un minuto dalla ripresa del gioco cerca e trova il jolly dalla distanza, per il vantaggio dei Red Devils. L’Everton non sembra reagire, ma all’83’ minuto il nuovo entrato Hacney inventa l’assist che George trasforma nell’insperato pari. Pari che però non regge, perché la replica del Manchester United è rabbiosa e Sesko all’88’ minuto incorna in rete il cross di Shaw per il gol del 2-1. Sembra fatta ormai per gli ospiti, ma i toffees hanno un ultimo sussulto e l’ex romanista Maitland-Niles proprio allo scadere, praticamente al fotofinish, al minuto 96 trova il gol della vita, con una conclusione stratosferica, che si insacca nel sette e regala il 2-2 all’Everton.

ARSENAL-CHELSEA 2-1

Parte subito forte il Chelsea, che impiega appena due minuti per passare in vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio di punizione Hato la colpisce di testa, servendo Morgan Rogers che con un bel destro da fuori batte Raya. I Gunners reagiscono subito, e trovano il gol del pareggio con Calafiori, rapido a calciare in porta nel mezzo di una mischia in area di rigore. La rete dell’azzurro, dopo una revisione, viene però annullata: prima del tiro del terzino ex Bologna, infatti, Konsa si trovava in posizione di fuorigioco. Poco male per l’Arsenal, che al 25’ minuto pareggia i conti con Kai Havertz: l’attaccante tedesco, ex della partita, riceve sul lato destro, si accentra e con un bel mancino batte Martinez sul primo palo. La prima frazione si chiude senza ulteriori sussulti. Nella ripresa è la squadra di Arteta a cominciare nel migliore dei modi, e passa in vantaggio grazie a capitan Odegaard. Tzolis serve con un bel filtrante Havertz, che con un lampo di genio fa un velo e lascia il pallone al norvegese che, tutto solo, batte Martinez. Nonostante il vantaggio, l’Arsenal controlla e riesce a chiudere il match senza quasi subire gli avversari nell’ultima mezz’ora, aggiudicandosi così il derby di Londra all’Emirates con il risultato di 2-1.