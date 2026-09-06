Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
LONDON, ENGLAND - OCTOBER 01: Kai Havertz of Arsenal celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD2 match between Arsenal FC and Paris Saint-Germain at Emirates Stadium on October 01, 2024 in London, England. (Photo by Ryan Pierse - UEFA/UEFA via Getty Images)
Premier League

L’Arsenal vince il derby col Chelsea e vola: United beffato al 96’

Set 6, 20262 Lettura

Le partite della domenica della 3^ giornata di Premier League presentano in calendario due ‘classiche‘ del calcio inglese come Everton-Manchester United e Arsenal-Chelsea. Nel primo pomeriggio la sfida dell’Hill Dickinson Stadium e, a seguire, il derby di Londra Nord dell’Emirates. Nella sfida di Liverpool Maitland-Niles pesca il jolly e l’Everton riacciuffa il Manchester United al fotofinish, con un gol spettacolare: l’ex giocatore della Roma regala il pari in extremis al club dei Friedkin. E’ l’Arsenal ad aggiudicarsi il derby di Londra. Nonostante un inizio complicato, dove il Chelsea passa in vantaggio grazie a un bel gol di Rogers, la squadra di Arteta reagisce e, dopo il pareggio di Havertz a metà primo tempo, e poi passa avanti con capitan Odegaard. I Gunners volano in testa alla classifica insieme al Manchester City.

 

EVERTON-MANCHESTER UNITED 2-2

A Liverpool la sfida tra Everton e Manchester United si gioca sul filo dell’equilibrio e non concede sprazzi di gran gioco in un primo tempo caratterizzato dalla traversa centrata da Bruno Fernandes in apertura e dalla doppia occasione per i padroni di casa in chiusura di frazione con Barry e Branthwaite. In apertura di ripresa la svolta del match, grazie a Mbeumo, che dopo neanche un minuto dalla ripresa del gioco cerca e trova il jolly dalla distanza, per il vantaggio dei Red Devils. L’Everton non sembra reagire, ma all’83’ minuto il nuovo entrato Hacney inventa l’assist che George trasforma nell’insperato pari. Pari che però non regge, perché la replica del Manchester United è rabbiosa e Sesko all’88’ minuto incorna in rete il cross di Shaw per il gol del 2-1. Sembra fatta ormai per gli ospiti, ma i toffees hanno un ultimo sussulto e l’ex romanista Maitland-Niles proprio allo scadere, praticamente al fotofinish, al minuto 96 trova il gol della vita, con una conclusione stratosferica, che si insacca nel sette e regala il 2-2 all’Everton.

ARSENAL-CHELSEA 2-1

Parte subito forte il Chelsea, che impiega appena due minuti per passare in vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio di punizione Hato la colpisce di testa, servendo Morgan Rogers che con un bel destro da fuori batte Raya. I Gunners reagiscono subito, e trovano il gol del pareggio con Calafiori, rapido a calciare in porta nel mezzo di una mischia in area di rigore. La rete dell’azzurro, dopo una revisione, viene però annullata: prima del tiro del terzino ex Bologna, infatti, Konsa si trovava in posizione di fuorigioco. Poco male per l’Arsenal, che al 25’ minuto pareggia i conti con Kai Havertz: l’attaccante tedesco, ex della partita, riceve sul lato destro, si accentra e con un bel mancino batte Martinez sul primo palo. La prima frazione si chiude senza ulteriori sussulti. Nella ripresa è la squadra di Arteta a cominciare nel migliore dei modi, e passa in vantaggio grazie a capitan Odegaard. Tzolis serve con un bel filtrante Havertz, che con un lampo di genio fa un velo e lascia il pallone al norvegese che, tutto solo, batte Martinez. Nonostante il vantaggio, l’Arsenal controlla e riesce a chiudere il match senza quasi subire gli avversari nell’ultima mezz’ora, aggiudicandosi così il derby di Londra all’Emirates con il risultato di 2-1.

 

 

 

                                                                     

0 Shares
Avatar
Nello Paolo Pignalosa

Premier League

Articoli correlati

Il City non si ferma: Haaland stende il Coventry, Spurs ancora a secco

Set 5, 2026

Isak trascina il Liverpool: Iraola trova la prima vittoria

Set 5, 2026

L’Arsenal vince ancora e supera l’Aston Villa in trasferta: decisivo Saka

Set 1, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.