L’Arsenal vola con Calafiori, il Chelsea ne fa 5 e lo United beffato al 92′

Le partite del Sabato della 6^ giornata della Premier League riportano in campo le squadre dopo la sosta-Nazionali. Il Tottenham non ritrova la vittoria: gli Spurs mostrano tutti i propri problemi offensivi e rischiano grosso col Manchester United, ma riescono a pareggiare 1-1 (in dieci) al 92′ minuto: Solanke toglie De Zerbi dai guai. L’Arsenal riprende con un successo, ribaltando il risultato e sconfiggendo 2-1 il Leeds (in gol Calafiori). Non svolta la stagione dell’Aston Villa, che continua a soffrire una rara astinenza dalla vittoria: Emery e i suoi vengono infatti fermati sul 2-2 dal Brentford in un match ricco di gol e rapide reazioni. Il risultato matura, infatti, con due velocissime risposte allo svantaggio: Bees avanti con Yarmoliuk al 10′ minuto e subito raggiunte da Jackson al 12′ minuto, poi Ajer al 79′ minuto risponde al vantaggio dei Villans firmato da McGinn due minuti prima, al 77′ minuto. Solo cinque punti dunque per l’Aston Villa, mentre il Brentford viene agganciato dal Chelsea a quota 10 punti. Più avanti per il Brighton, che chiude il sabato al terzo posto e a quota 13 punti, dopo una convincente vittoria sul Sunderland (4): la vittoria porta le firme di De Cuyper al 53′ minuto e Hadjam al 93′ minuto, neppure l’espulsione di Struijk avvenuta al 57′ minuto ferma i Seagulls che controllano i Black Cats e vincono in dieci. Infine, il successo in extremis dell’Ipswich, che complica ulteriormente la vita del Fulham e mette seriamente a rischio la panchina di Arbeloa. L’ex Real Madrid esulta per la rete di Sessegnon al 55′ minuto, ma i suoi affondano nel finale perdendo 2-1 e fermandosi all’ultimo posto con soli due punti. Le reti di Ouattara al minuto 88 e O’Shea al 92′ minuto, dunque, portano l’Ipswich a quota 9 punti: al suo fianco Liverpool, Everton e Leeds.

ARSENAL-LEEDS 2-1

All’inferno e ritorno. Nella partita di apertura, quella del Sabato alle 13.30, della 6^ giornata di Premier League, serve una scossa dello scatenato Riccardo Calafiori per svegliare l’Arsenal, sotto di un gol in casa al quarto d’ora della ripresa contro il combattivo Leeds. L’azzurro e Bruno Guimarães, col gol vittoria al 70’ minuto, completano in nove minuti il ribaltone che regala ai Gunners vittoria e aggancio al primo posto in classifica al Manchester City, atteso domenica a Liverpool. Gli applausi che l’Emirates regala all’azzurro quando Arteta all’82’ minuto lo rimpiazza con Piero Hincapie raccontano bene l’importanza della sua partita: è stato il solito agente del caos, l’X-Factor nel troppo statico attacco dei Gunners, quello capace di inserirsi e fare male. Come al 62’ minuto, quando è lui a raccogliere a centro area un bel cross da destra di Ben White e infilare con un tocco al volo James Trafford per il momentaneo 1-1. Quel gol era proprio quello di cui l’Arsenal aveva bisogno: la rete subita al 55’ minuto da James Justin stava facendo rivedere ai Gunners e ai loro tifosi i fantasmi del disastroso 3-0 preso a Brighton prima della sosta, con l’organizzata difesa del Leeds brava a tenere a bada i confusi tentativi della squadra di Arteta e gli ospiti pericolosi in attacco a tal punto che le parate più difficili della partita le ha fatte David Raya. Il gol di Calafiori ha cambiato tutto, come l’ingresso di Guimarães subito dopo, col brasiliano che esulta per il 2-1 dopo un preciso tiro da fuori ispirato da un bel tacco di Declan Rice. L’Arsenal torna così a marciare: sono 5 vittorie su 6 in campionato, 8 su 9 in stagione e nel mirino adesso c’è la partita di Champions di martedì col Lille. Per il Leeds invece è la prima sconfitta in Premier di questo 2026-27: nonostante lo stop, la squadra di Farke ha confermato di avere tutto quello che serve per farsi notare, ben oltre i 9 punti in classifica.

MANCHESTER UNITED-TOTTENHAM 1-1



Il Manchester United vede sfumare una vittoria che sembrava in pugno, il Tottenham abbandona l’ultimo posto e (forse) salva la panchina di Roberto De Zerbi. La sfida tra le big in crisi o, per meglio dire, tra nobili decadute, si chiude con un 1-1, senza vincitori né vinti, ed il rammarico è grande per entrambe le squadre. Nel primo tempo, infatti, domina e spreca il Tottenham, che sbaglia molte occasioni davanti a Lammens: imprecisi Solanke e Bergvall, ma anche Gallagher e Savinho. Lo scenario si ripete nella ripresa, col brasiliano e Solanke ancora imprecisi sottoporta, e lo United che fatica a rendersi pericoloso nei primi cinquantacinque minuti. La rete annullata a Tielemans risveglia i Red Devils, che rischiano ancora, ma la sbloccano al 73′ minuto: Cunha pesca Mbeumo, tiro a spiazzare Kinsky ed è 1-0. Bentancur si fa espellere per una testata a Shaw e lascia il Tottenham in dieci, al minuto 78, ma i suoi vanno comunque all’assalto. Gli Spurs rischiano grosso sulla nuova folata di Mbeumo, con Kinsky a evitare il raddoppio, poi pareggiano a sorpresa al 92′ minuto. Merito di Solanke, che svolta una serata da peggiore in campo e firma l’1-1. Il Tottenham sale dunque a tre punti, con Bournemouth e Coventry, abbandonando il Fulham (2) all’ultimo posto. Solo sei punti per il Manchester United, fischiato dal pubblico di Old Trafford.

CHELSEA-BOURNEMOUTH 5-1



Inizia a ingranare la marcia il Chelsea di Xabi Alonso, che affossa un Bournemouth irriconoscibile rispetto ai fasti della scorsa stagione. I Blues travolgono i rivali con un durissimo 5-1 in un match semplicemente senza storia, che si risolve di fatto già nei primi tre minuti con un letale uno-due. Jordan Henderson buca immediatamente la difesa delle Cherries già al 2′ minuto e, in pochissimi secondi, arriva anche il 2-0 di Morgan Rogers. Rayan rischia di riaprire il match, con Martinez decisivo in due occasioni sul brasiliano e su Christie, ma i Blues sembrano in controllo e sfiorano due volte il tris nel primo tempo. La rete è nell’aria e, dopo soli 30 secondi del secondo tempo, arriva il meritato 3-0 del Chelsea: errore di Antonio Silva, assist di Pedro Neto e gol di Joao Pedro. Il Bournemouth accorcia con Evanilson al 51′ minuto, ma la gara è tutt’altro che finita: Joao Pedro allunga nuovamente le distanze al 67′ minuto per la sua doppietta, venendo imitato al 70′ minuto da Henderson per il definitivo 5-1. Il Bournemouth subisce dunque un durissimo ko e resta a quota 3 punti dopo sei giornate, mentre il Chelsea si rialza: Xabi Alonso e i suoi salgono a quota 10.

ASTON VILLA-BRENTFORD 2-2

Spettacolare 2-2 tra Aston Villa e Brentford, con doppio botta e risposta per i gol nel primo e nel secondo tempo. La squadra di Emery non sa più vincere o, almeno, non ci riesce: i villans si fanno sorprendere in avvio da Yarmolyuk al 10′ minuto, poi ribalta tutto con le reti di Jackson praticamente fulminea, dopo lo svantaggio, al 12′ minuto, e di McGinn che al 77′ minuto firma il sorpasso. Ma viene poi ripresa sul pari da Ajer, con un gol altrettanto fulmineo dopo lo svantaggio, al 79′ minuto. Tra i padroni di casa titolari Suzuki (ex portiere del Parma) e Ruggeri (sostituito però all’intervallo), nel Brentford 90 minuti in campo e un giallo per l’altro azzurro Kayode.



IPSWICH TOWN- FULHAM 2-1

Successo casalingo per l’Ipswich, capace di battere 2-1 in rimonta il Fulham che aveva accarezzato quasi fino alla fine, fino all’88’ minuto per la precisione, il sogno della prima vittoria stagionale. L’Ipswich sale così a quota 9 punti in classifica: ospiti avanti a inizio ripresa con Sessegnon al 55′ minuto, poi nel finale la spuntano i padroni di casa con le reti di Ouattara, che pareggia al minuto 88 e O’Shea che firma il gol del sorpasso nel recupero (90’+1′). Ipswich a quota 9, Cottagers in coda con 2.

SUNDERLAND-BRIGHTON 0-2



Vittoria esterna invece per il Brighton, che Continua a volare E si conferma terzo in classifica, ora a quota 13, con la terza vittoria consecutiva: i Seagulls passano sul campo del Sunderland, con un netto 0-2. Il Brighton sblocca la gara dopo l’intervallo con De Cuyper al 53′ minuto. La squadra di Hurzeler resta poi in dieci per il rosso a Struijk al 57′ minuto ma resiste e nel finale trova anche il raddoppio con Hadjam, al terzo minuto di recupero oltre il 90’ (90+3′). I Black Cats, altra inglese in Europa League, sono al terzo ko di fila.