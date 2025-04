L’Aston Villa spaventa Luis Enrique, Psg in semifinale

Dopo il 3-1 dell’andata per gli uomini di Luis Enrique c’è da gestire il vantaggio e non sottovalutare l’avversario. In effetti i parigini partono subito forte e dopo 11 minuti, dagli sviluppi di un’azione avversaria, si involano in un contropiede avviato da Mendes che serve Barcola sulla fascia sinistra che mette un pallone teso e raso terra in mezzo, anticipato da Martinez che però lascia lì il pallone per il tapin vincente di Hakimi, che sigla lo 0-1 del Psg. Il match si sviluppa con l’Aston Villa che prova a fare la partita e i francesi che aspettano l’occasione propizia nelle ripartenze, come già dimostrato nel goal del vantaggio.

La stessa dinamica si ripete al minuto 27 con Hakimi, in grande spolvero, che si lancia nello spazio tagliando il campo, servendo poi Dembele sulla destra, che a sua volta premia Mendes che dal limite dell’area non perdona e con un sinistro a giro punisce gli inglesi e mette a segno il goal dello 0 -2. In un primo tempo dominato dal Psg, l’Aston Villa non vuole sapere di darsi per vinto e al 34’, sugli sviluppi trova la rete dell’1-2 ad opera di Tielemans, su assist di McGinn, che riapre quantomeno la partita.

Nella ripresa, il Psg sembra voler gestire il largo vantaggio acquisito tra l’andata e il primo tempo del ritorno e si rilassa un po’ troppo, mentre l’Aston Villa alza il ritmo e, trascinata dall’entusiasmo del Villa Park, trova prima il pari al 55’ con McGinn e due minuti dopo ribalta il risultato con la rete di Konsa, su assist di Rashford, riaprendo totalmente il discorso qualificazione. Da lì gli inglesi ci credono sempre di più, ma i loro sogni di gloria sbattono contro un super Donnarumma. L’ex Milan prima neutralizza Rashford al 59’ su un tiro dal limite dell’area molto pericoloso e poi, circa dieci minuti più tardi, nega la gioia del goal al suo ex compagno di squadra Asensio che, lanciato in contropiede, spreca l’occasione per andare ai supplementari, tirando addosso a Donnarumma. Finisce così 3-2 per l’Aston Villa che esce a testa alta ma con qualche rimpianto, mentre il Paris Saint – Germain vola in semifinale con qualche brivido, in attesa di capire se affronterà il Real Madrid o l’Arsenal.