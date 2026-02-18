Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Champions League

L’Atalanta cade a Dortmund sotto i colpi di Guirassy e Beier

La Dea subisce un brusco 2-0 nel match d'andata, che rischia di compromettere il passaggio agli ottavi: Beier e Guirassy in gol

Feb 18, 20262 Lettura
DORTMUND, GERMANY - FEBRUARY 17: Maximilian Beier of Borussia Dortmund celebrates scoring his team's second goal with teammates during the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg match between Borussia Dortmund and Atalanta BC at BVB Stadion Dortmund on February 17, 2026 in Dortmund, Germany. (Photo by Teresa Kröger - UEFA/UEFA via Getty Images)

BORUSSIA DORTMUND- ATALANTA 2-0

Un po’ in sofferenza nel primo tempo, più spavalda nella seconda frazione. L’Atalanta prova a gettare il cuore oltre l’ostacolo ma non riesce a evitare di uscire dalla sfida d’andata dei playoff di Champions League contro il Borussia Dortmund seconda forza della Bundesliga con una sconfitta per 2-0. Il risultato rende complicata la gara di ritorno per la pattuglia di Raffaele Palladino alla quale servirà il vestito migliore, quello visto nel secondo tempo della partita in terra teutonica in cui hanno inciso gli innesti di Krstovic e Sulemana.

Al 3′ i gialloneri fanno subito pendere la partita nella loro direzione con un’incornata di Guirassy ch sfrutta nel modo migliore un traversone dalla sinistra di Ryerson. L’Atalanta prova subito a prendere le contromisure ma il lancio in profondità di De Roon non è raccolto da Ederson. Il Borussia Dortmund cerca di prendere il largo con Beier che approfitta di un errato disimpegno di Djimsiti ma conclude alto. L’Atalanta non si lascia però schiacciare e cerca di colpire di nuovo al minuto 19, il colpo di testa di Pasalic su punizione di Bernasconi non ha però il dono della precisione. Tre giri d’orologio dopo Pasalic manca l’aggancio su un cross di Zalewksi. Il Borussia Dortmund riprende l’offensiva e prova a prendere il largo al minuto 32 con un tiro di Nmecha che è però murato dalla difesa bergamasca. Al 34′ l’Atalanta intona il controcanto con un’incornata debole di Ederson su cross dalla destra di Zappacosta. Proprio mentre i bergamaschi danno l’impressione di poterla riprendere, ecco il raddoppio teutonico che giunge al 42′ per merito di Beier, bravo a infilare Carnesecchi da distanza ravvicinata su cross teso di un Guirassy capace a sua volta di intercettare nel modo migliore un filtrante di Nmecha.

A inizio ripresa Palladino toglie dalla mischia Djinsiti e Scamacca inserendo Hien e Krstovic. Al minuto 9 quest’ultimo ci prova dal limite ma il suo destro è bloccato a terra da Kobel. Tre minuti dopo il Borussia Dortmund potrebbe colpire con Brandt lanciato pericolosamente a rete ma Bernasconi capisce tutto e sventa l’insidia. Al 22′ Palladino cerca di movimentare ulteriormente l’offensiva atalantina inserendo Sulemana al posto di De Roon. Subito dopo, però, i padroni di casa rischiano di fare male per la terza volta con un tiro di Brandt che termina però alto. Nel finale l’Atalanta tenta di accorciare le distanze ma il tiro di Samardzic al 44′ parato a terra da Kobel e l’anticipo di Bensebaini su Krstovic due minuti dopo glielo impediscono.

Cristiano Comelli

