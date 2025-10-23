Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Champions League

L’Atalanta crea, ma sbatte sul muro dello Slavia Praga, finisce 0-0

Pareggio a reti bianche nonostante le tantissime occasioni in un match divertente, ma la Dea non riesce ad abbattere il muro difensivo ceco

Ott 23, 20252 Lettura
ATALANTA- SLAVIA PRAGA 0-0

Ivan Juric lo aveva detto chiaramente: guai a sottovalutare lo Slavia Praga perché non è certo quello che ha perso contro l’Inter. Ed è stato buon profeta. La sua Atalanta ha infatti trovato di fronte a sé una squadra ceca quadrata e determinata che le ha dato del filo da torcere. I bergamaschi, però, se la sono giocata sino in fondo e così le due squadre hanno finito per punzecchiarsi e bloccarsi vicendevolmente al contempo dando vita a un incontro piacevole sfociato in un pareggio equo. Gli orobici non bissano la vittoria con il Bruges e salgono a quattro punti, gli ospiti riscattano in parte la sonora sconfitta subita al Meazza con gli altri nerazzurri, quelli di Milano, per 3-0 e si portano a quota due ancora a digiuno di vittorie. Lo Slavia fa subito capire di non essere venuto a Bergamo a fare la vittima sacrificale. Al 1′ Kusej ricama un cross insidioso che si perde però a lato. Due minuti dopo l’Atalanta risponde con Lookman ma il suo tiro è deviato in corner. Lo Slavia non fa attendere la controreplica che giunge al minuto 7 con una conclusione a giro di Chory fuori misura. La partita vive di batti e ribatti e nessuna delle due formazioni sembra riuscire a farla pendere dalla sua parte. Al minuto 13 Kossonou ci prova da distanza ravvicinata trovando Markovic pronto alla presa, I cechi reagiscono di nuovo al minuto 21 con un tiro dal limite di Moses a lato e, tre minuti dopo, con un tentativo di Chory deviato in corner. L’equilibrio continua a rimanere sdraiato sul terreno di gioco: al minuto 28 l’ex Lecce Krstovic , da posizione centrale, calcia alto vanificando una buona occasione. Ala mezz’ora Chory, tra i più attivi dei suoi, calcia a fil di palo con una conclusione a giro. Al minuto 38 Lookman prova a sfondare la porta ceca ma il suo tiro è deviato in corner. Non meglio va a De Ketelaere con un tentativo a giro un minuto dopo. Lookman ed Ederson non trovano in successivi sussulti lo specchio della porta, su opposto fronte Moses costringe Carnesecchi a rifugiarsi in corner.

L’avvio di ripresa è di marca ospite. Al 6′ Provod prova a sorprendere Carnesecchi su punizione ma senza riuscire nell’intento, cinque minuti dopo Kusej cerca la soluzione a effetto con un tiro al volo ma la precisione non lo assiste. Juric tira fuori dalla mischia lo stanco Lookman per inserire il fresco Sulemana. Proprio lui, al minuto 22, riceve un assist al bacio da De Ketelaere ma spara su Markovic. Ci riprova poi al 28′ ma il suo tiro è respinto dalla difesa ceca. Gli ospiti passano alla contromossa prima con un tiro centrale di Provod parato da Carnesecchi, poi con uno dal limite di Sadilek che termina alto su imbeccata di Kusej. L’equilibrio continua a recitare la parte del protagonista. Al minuto 36 Chory calcia sul primo palo ma Carnesecchi risponde presente. Al 37′ l’Atalanta prova a fare bingo con Scamacca ma il suo colpo di testa termina alto, non meglio va due minuti dopo a Sulemana che salta un avversario ma conclude a fondocampo. Nel finale Scamacca impegna Markovic. L’ultimo tentativo per il matchpoint passa dai piedi di Samardzic, l’ex Udinese, però, dal limite, spara a lato.

Cristiano Comelli

