L’Atalanta rialza la testa, Samardzic e Pasalic rimontano il Bruges

ATALANTA- BRUGES 2-1

Vendetta tremenda vendetta. L’Atalanta riscatta la sconfitta della scorsa stagione contro il Bruges infilzandolo in rimonta. Sotto di una rete, gli orobici hanno avuto il merito di non scomporsi e va a merito di Ivan Juric aver avuto l’intuito di effettuare le sostituzioni efficaci inserendo Zappaocsta e Musah che hanno poi vivacizzato non poco la loro manovra. I nerazzurri riescono così a togliere lo zero dalla casellina della classifica lasciandosi alle spalle lo 0-4 contro il Paris Saint Germain e mettendo insieme i primi tre punti di quest’edizione della Champions League. Al 3′ la squadra bergamasca sfodera subito gli artigli con Bernasconi che , dal limite, manda sul fondo. Il Bruges risponde al 15′ con Tzolis che spedisce alto sempre dalla lunga distanza. Al 20′ l’Atalanta spinge di nuovo sull’acceleratore con Ederson il cui tiro dal limite termina fuori misura. I padroni di casa spingono e al 28′ sfiorano di nuovo il bingo con un’incornata di Pasalic. Il Bruges non se la dà per inteso e replica prima con una spaccata di Tressoldi sul fondo al minuto 36 e, due giri d’orologio dopo, con la rete del vantaggio a opera di Tzolis che riceve dallo stesso Tresoldi e, dalla lunga distanza, non lascia scampo a Carnesecchi.

A inizio ripresa i belgi cercano l’allungo ma il destro di Tzolis vede Carnesecchi pronto a sventare. Juric cerca di rendere l’attacco bergamasco più pungente e manda in campo Zappacosta e Musah per Bellanova e Kossonou. Il risultato si vede in modo tangibile: al 9′ il redivivo Lookman, che sembra essersi lasciato alle spalle i dissapori di mercato dell’estate quando non ottenne il passaggio all’Inter, spedisce sul fondo di destro. Subito dopo è Ahanor di testa a impegnare Jacquers. Al 12′ Zappacosta mette a lato di destro e, tre minuti dopo, ancora Lookman impegna Jackers di sinistro. Al 27’l’Atalanta beneficia di un penalty per un fallo di Jackers su Pasalic. Dal dischetto Samardzic non sbaglia regalando ai padroni di casa il meritato pareggio. L’Atalanta ci crede e ne dà prova Sulemana che dal limite manda a lato di un soffio al minuto 34. Al 42′ la squadra di Juric capovolge l’esito della contesa con un’incornata di Pasalic su sponda di testa di un Musah molto ispirato.