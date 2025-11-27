Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Champions League

L’Atalanta rinasce in Champions, 0-3 a Francoforte! Lookman show

I nerazzurri si impongono 3-0 sull'Eintracht Francoforte grazie alle tre reti segnate nel giro di 4' da Lookman, Ederson e De Ketelaere

Nov 27, 2025
DUBLIN, IRELAND - MAY 22: Ademola Lookman of Atalanta BC, right, celebrates after scoring his and his side's third goal during the UEFA Europa League 2023/24 final match between Atalanta BC and Bayer 04 Leverkusen at Dublin Arena on May 22, 2024 in Dublin, Ireland. (Photo by Stephen McCarthy - Sportsfile/UEFA via Getty Images)

EINTRACHT FRANCOFORTE- ATALANTA 0-3

L’esordio in panchina in campionato gli ha regalato una lacrima. Quello in Champions League, invece, gli ha fatto suonare le campane a festa. Raffaele Palladino tiene a battesimo la sua Atalanta “europea” con un successo d’autore per 3-0 sul terreno del non proprio malleabilissimo Eintracht Francoforte. La compagine orobica bissa così il successo ottenuto sul campo dell’Olympique Marsiglia confermandosi in forte ispirazione in trasferta e in piena lotta per l’accesso agli ottavi di finale della competizione passando per la porta principale.

In avvio delle ostilità l’orgoglio calcistico della città bagnata dal fiume Meno fa capire di non essere disposto a concedere sconti. Il primo segnale in tal senso lo lancia Burkardt con un tiro al volo al 9′ deviato in corner. Chaibi ribadisce il concetto due minuti dopo impegnando Carnesecchi. Al 15′ Koch, di testa, mette a lato. Al minuto 22 è Collins a non incornare bene su cross di Knauff. L’Atalanta cerca di raddrizzare l’andazzo con Scamacca che, al 27′, su assist di Bellanova, mette a lato. Al minuto 35 la formazione bergamasca ha la sua miglior occasione per passare in vantaggio, Lookman fa tutto bene ma vede il palo a sbarrargli la strada verso la gloria. Lo stesso accade un minuto dopo a Scamacca che era stato bravo ad approfittare di una serie di rimpalli. Al 38′ l’Eintracht Francoforte, scampato il doppio pericolo, cerca di rifarsi vivo dalle parti di Carnesecchi ma il tiro di Gotze è murato da Zappacosta.

A inizio ripresa i teutonici alzano la voce con Burkardt che, su assist di Brown, non stringe però la mano alla mira. Da questo momento l’Atalanta prende la bacchetta della direzione dell’orchestra eseguendo una melodia allegra con brio. La prima elevazione è di Lookman che, al 15′, di controbalzo e su assist di De Ketelaere, porta in vantaggio gli orobici. Tempo tre minuti ed Ederson scaglia il secondo fendente su assist di Lookman. La strada, per l’Atalanta, è ormai decisamente in discesa ma De Ketelaere, dopo avere propiziato la rete di Lookman, vuole regalarsi l’emozione di finire anche personalmente nel tabellino dei marcatori e ci riesce al minuto 20 ribadendo in rete una respinta della traversa su precedente tiro di Scamacca. Al minuto 36 Wahi, in diagonale, cerca almeno di regalare un sorriso finale sia pur platonico all’Eintracht senza riuscire però nell’intento con il suo diagonale dal limite arginato da Carnesecchi.

Cristiano Comelli

