L’Atalanta riparte dopo la delusione, Empoli travolto 5-0!

Quella che si presentava come una partita insidiosa per l’Atalanta, reduce dall’eliminazione in CL per mano del Bruges, si rivela invece l’occasione per il rilancio in ottica Scudetto.

Di fronte a un Empoli a secco di vittorie da due mesi, complice anche un calendario proibitivo, l’Atalanta impiega 27 minuti a prendere le misure e colpire, per poi dare il via a un dominio incontrastato. Dopo una prima metà di gara caratterizzata dalla densità a centrocampo degli uomini di D’Aversa arriva, al 27′, l’episodio che sblocca il match: azione rugbistica con dai e vai all’interno dell’area empolese e cross di Zappacosta che trova la deviazione di Gyasi, la traiettoria che ne deriva si insacca beffarda alle spalle di Silvestri. L’1 a 0 disinibisce gli uomini di Gasperini che ne segnano altri due prima dell’intervallo con Retegui di testa all 33′ e Lookman al 43′, delizioso nello scartare di suola Silvestri e depositare a porta sguarnita.

Dopo l’intervallo l’Empoli si ripresenta sul terreno determinato nel voler quantomeno impensierire Carnesecchi, inoperoso nella prima frazione. Al 51′ Henderson va vicino alla marcatura con una conclusione di interno a giro che termina larga di un soffio. Invitabilmente si aprono spazi in contropiede per Lookman e soci, al 55′ è il nigeriano a involarsi e a chiudere in rete per il 4 a 0.

Al 73′ Zappacosta trova la gioia personale con un bel tiro dal limite dell’area che lascia immobile Silvestri, per il definitivo 5 a 0. Una punizione che va oltre i demeriti dell’undici toscano ma che sottolinea come il “patto per il Tricolore” siglato tra Gasperini e lo spogliatoio abbia solide fondamenta.

Con il distacco ridotto a sole tre lunghezze e la sfida al vertice tra Napoli e Inter del prossimo turno, l’Atalanta non si nasconde più e lancia il guanto di sfida alle due rivali. Per L’Empoli una sconfitta pesante da archiviare il prima possibile, così da potersi concentrare su un calendario che nei prossimi turni decreterà le reali possibilità di salvezza della squadra.