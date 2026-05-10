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Serie A

L’Atalanta sbanca San Siro 3-2! La Champions del Milan è a rischio

L’Atalanta vince 3-2 con Ederson, Zappacosta e Raspadori. Al Milan non bastano Pavlovic e Nkunku: quarto posto a rischio

Mag 10, 20261 Lettura
Mandatory Credit: Photo by ALESSIO MORGESE/DPPI/Shutterstock (16531872ai) Nikola Krstovic goal celebrate during the Italian championship, Serie A football match between Atalanta BC and US Cremonese on 9 February 2026 at Gewiss Stadium in Bergamo, Italy FOOTBALL - ITALIAN CHAMP - ATALANTA v CREMONESE, Bergamo, Italy, Italy - 09 Feb 2026

MILAN-ATALANTA 2-3
7′ Ederson (A), 29′ Zappacosta (A), 6′ st Raspadori (A), 43′ st Pavlovic (M), 49′ st rig. Nkunku (M)

Serata pesante per il Milan, sconfitto 3-2 dall’Atalanta a San Siro e accompagnato dalla dura contestazione della Curva Sud. La squadra di Palladino conquista tre punti decisivi per consolidare il settimo posto, mentre i rossoneri incassano la quarta sconfitta nelle ultime sei partite e vedono complicarsi la corsa al quarto posto. L’Atalanta indirizza subito la gara. Dopo il palo esterno colpito da Rabiot al 4’, la formazione bergamasca passa al 7’: Ederson finalizza l’azione offensiva con un tiro preciso all’angolino, battendo Maignan. Il portiere del Milan evita poi un passivo più pesante respingendo le conclusioni di Krstovic e Zalewski. Al 29’ arriva il raddoppio. La difesa rossonera concede troppo nello scambio tra De Ketelaere e Krstovic, con l’assist che libera Zappacosta davanti alla porta: il 2-0 è senza complicazioni. Il Milan si vede solo al 36’, quando Leao spreca una buona occasione calciando su Carnesecchi.

Nella ripresa Allegri inserisce Nkunku e passa al tridente, ma il cambio non produce la svolta. Al 51’ l’Atalanta firma il 3-0: Ederson rompe il centrocampo milanista e serve Raspadori, che conclude di sinistro sotto la traversa. Dopo il terzo gol, parte dell’Curva Sud lascia gli spalti, dopo i cori di protesta rivolti a squadra e società. Nel finale il Milan prova a riaprire la partita. All’88’ Pavlovic accorcia di testa, poi al 94’ Nkunku trasforma il rigore del 3-2, concesso per un mani in area di De Roon. Al 97’ Gabbia sfiora il pareggio, ma il suo colpo di testa termina vicino al palo. Il risultato premia l’Atalanta, più concreta e superiore per gran parte della gara. Per il Milan, il finale d’orgoglio non basta: la classifica resta delicata, con la Roma a 67 punti e la Juventus avanti nella corsa Champions.

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